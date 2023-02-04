Трое военных из Майкопа погибли на Украине

04 февраля 2023, 10:29

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Военнослужащие Даниил Мошкин, Сергей Васин и Алексей Злобин погибли на Украине, сообщили власти Майкопа. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 19 военных из Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погиб Руслан Сыч из Майкопского района. Он стал, по меньшей мере, 16-м военнослужащим из Адыгеи, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли военные из Майкопа Даниил Мошкин, Сергей Васин и Алексей Злобин, передал 3 февраля паблик "Мойкоп. Адыгея" в соцсети ВКонтакте".

Мошкин, Васин и Злобин посмертно награждены орденами Мужества, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 19 военных из Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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