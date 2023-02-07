07 февраля 2023, 08:13

Стали известны подробности дела жителя Владикавказа Борукаева

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Владимир Борукаев из Владикавказа был оштрафован за пацифистские публикации в соцсети, которые суд счел дискредитирующими российские вооруженные силы.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Советский районный суд Владикавказа оштрафовал местного жителя Владимира Борукаева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России.

Стали известны подробности административного дела о дискредитации российской армии в отношении жителя Владикавказа Владимира Борукаева, пишет 6 февраля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления протокола стали пафицистские комментарии в соцсети "ВКонтакте", оставленные Борукаевым. В решении суда отмечается, что комментарии содержали "публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" в целях защиты интересов России.

В решении суда также отмечается, что в судебном заседание Борукаев не явился, дело было рассмотрено без него, но при этом уточняется, что свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

Размер штрафа, который назначил Борукаеву суд, в решении не указан.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена в России 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Жительница Северной Осетии заподозрена в дискредитации военных", "Житель Владикавказа получил сразу два протокола о дискредитации армии", "Блогер из Северной Осетии заподозрен в клевете на зампрокурора".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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