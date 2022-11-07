Житель Владикавказа получил сразу два протокола о дискредитации армии

07 ноября 2022, 02:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два административных дела Романа Хидирова поступили в суд, дата их рассмотрения пока не назначена.

Советский районный суд Владикавказа принял к рассмотрению два административных дела Романа Хидирова, обвиняемого по статье о дискредитации армии.

Два дела Хидирова по одной и той же статье поступили в суд в один день, 3 ноября, следует из информации на сайте суда. Дата их рассмотрения не определена, подробности дел в картотеке не приводятся.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) действующая в России с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

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* внесен в реестр физлиц-иноагентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.