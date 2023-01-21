Владикавказец оштрафован за дискредитацию армии

21 января 2023, 07:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Советский районный суд Владикавказа оштрафовал местного жителя Владимира Борукаева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Издание "Кавказ. Реалии"* обратило внимание на то, что в отношении жителя Владикавказа Владимира Борукаева был составлен протокол по статье о дискредитации военных. Дело рассматривал Советский районный суд города. В связи с чем именно был составлен протокол, а также других иных подробностей издание не привело.

В карточке на сайте суда указано, что дело в отношении Борукаева поступило в Советский районный суд Владикавказа 13 января. Решение о штрафе суд принял 18 января, а 20 января Борукаеву была вручена копия постановления. Суд уточнил, что житель Владикавказа признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Дискредитация вооруженных сил России"). Суммы штрафа, а также иных подробностей по делу не указано.

Комментариев от Владимира Борукаева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, 14 декабря 2022 года стало известно, что силовики составили протокол по статье о дискредитации российских военных на жительницу Владикавказа Жанну Кабанову.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.