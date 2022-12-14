14 декабря 2022, 19:35

Жительница Владикавказа заподозрена в дискредитации армии

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Силовики составили административный протокол по статье о дискредитации российских военных на жительницу Владикавказа Жанну Кабанову.

Административный протокол по статье о дискредитации российских военных в отношении жительницы Владикавказа Жанны Кабановой поступил в Ленинский районный суд города, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда, первое заседание по делу против Кабановой было намечено на 12 декабря, однако рассмотрение было перенесено на 15 декабря. 

Кавказский узел" также писал, что Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря  оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другому административному протоколу в отношении журналиста 14 ноября. Всего в отношении Тотрова было составлено три подряд протокола, которые он связал со своей профессиональной деятельностью. Тотров заявил о намерении обжаловать эти решения. 

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Примечание:

"Жительница Северной Осетии заподозрена в дискредитации военных", "Житель Владикавказа получил сразу два протокола о дискредитации армии", "Блогер из Северной Осетии заподозрен в клевете на зампрокурора".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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