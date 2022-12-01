Журналист Тотров отказался платить штрафы за дискредитацию армии

01 декабря 2022, 21:37

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Сегодняшнее решение суда о штрафе за дискредитацию армии будет обжаловано, подана апелляция и на предыдущее аналогичное решение, сообщил журналист Руслан Тотров. Административные наказания по статьям о дискредитации стоит обжаловать, чтобы снизить риск дальнейшего уголовного преследования, посоветовала юрист.

Как писал "Кавказский узел", Промышленный райсуд Владикавказа сегодня оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другому административному протоколу в отношении журналиста 14 ноября. Всего в отношении Тотрова были составлены три подряд протокола, которые он связал со своей профессиональной деятельностью. После трех административных протоколов повысился риск уголовного преследования Тотрова, указал юрист.

Сегодняшнее решение суда, Тотров назвал его таким же противозаконным, как и первое. "Ни лингвистической экспертизы не было, не был учтен тот факт, что я не нахожусь на территории Российской Федерации и, соответственно, просто не могу быть осужден по этой административной статье", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, решение о штрафе по первому протоколу уже обжаловано в Верховном суде Северной Осетии, также будет обжалован и второй приговор. "Естественно, я не выплатил никакой штраф", - подчеркнул Руслан Тотров.

Привлечение несколько раз в течение года к административной ответственности за дискредитацию армии может привести к уголовному преследованию, сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ирина Локшина, не имеющая отношения к делу Руслана Тотрова.

"Важно не составление протоколов, а назначение наказания, то есть важно, сколько было судебных постановлений о привлечении к административной ответственности. Если таких судебных постановлений было несколько в течение года - то есть риск уголовного преследования, так что такие судебные акты лучше все-таки обжаловать", - отметила она.

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