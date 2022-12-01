Руслан Тотров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=oN6HVvrd37M

01 декабря 2022, 13:57

Тотров оштрафован по второму делу о дискредитации военных

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Промышленный райсуд Владикавказа во второй раз оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября Промышленный райсуд Владикавказа оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова, признав его виновным в дискредитации российских военных. Журналист счел решение суда предвзятым и заявил о намерении его обжаловать. Три подряд дела о дискредитации армии Тотров связал со своей профессиональной деятельностью. После трех административных протоколов повысился риск уголовного преследования Тотрова, указал юрист.

Промышленный райсуд Владикавказа во второй раз оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Суд признал Тотрова виновным по делу о дискредитации вооруженных сил России. Судебное заседание по второму делу о дискредитации Тотровым армии состоялось 30 ноября, уточнил сотрудник пресс-службы.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Руслана Тотрова относительно решения суда.

Напомним, что с июня 2021 года Руслан Тотров не проживает в России. "Останься я в России, уже томился бы в узилище. Никакой пользы это никому бы не принесло, поскольку журналист по определению должен находиться на свободе", – написал он 4 ноября в своем Telegram-канале "Площадь Свободы". Тотров предположил, что будет объявлен федеральный розыск. Также он подчеркнул, что намерен не просто оставаться "в информационном поле Осетии", но и усилить свое присутствие в нем.

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Примечание:

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Автор: Эмма Марзоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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