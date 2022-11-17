Руслан Тотров связал дела о дискредитации армии со своей журналистской работой

17 ноября 2022, 18:35

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Три подряд дела о дискредитации армии журналист из Северной Осетии Руслан Тотров связал со своей профессиональной деятельностью. После трех административных протоколов повысился риск уголовного преследования Тотрова, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", Промышленный райсуд Владикавказа оштрафовал сегодня на 50 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова, признав его виновным в дискредитации российских военных. Журналист счел решение суда предвзятым, и заявил о намерении его обжаловать. 26 октября стало известно, что на журналиста Руслана Тотрова был составлен третий протокол по статье о дискредитации армии. Он назвал это попыткой помешать ему вернуться в Россию.

Руслан Тотров уверен, что одно за другим три административных дела о дискредитации вооруженных сил России связаны с его профессиональной деятельностью.

"Я полагаю, что здесь одно наложилось на другое. С одной стороны, им в Осетии, безусловно, нужно показать какую-то имитацию бурной деятельности и то, что они, если уж не в авангарде преследования инакомыслящих журналистов, то, по крайней мере, что называется, отслеживают тренды - тут я им попадаюсь. Я практически уверен, и есть некоторая информация, что мои многократные и категоричные высказывания относительно того, что осетины не имеют никакого отношения к так называемому русскому миру, задевают и раздражают", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан Тотров подтвердил, что он со своим адвокатом Андреем Сабининым будет оспаривать решение суда. "Суд не счел необходимым нас как-то уведомлять о процессе, что является нарушением. Если суд удосужится переправить мне каким-то образом свое постановление, естественно, мы будем его оспаривать", - сказал он. По словам журналиста, решение суда "нелегитимно, незаконно и противоречит не только букве закона, но и здравому смыслу".

Он добавил, что дата рассмотрения двух других дел о дискредитации вооруженных сил России пока неизвестна.

Тотров сообщал в своем Telegram-канале "Площадь Свободы", что "уже более года назад уехал из России". "Останься я в России, уже томился бы в узилище. Никакой пользы это никому бы не принесло, поскольку журналист по определению должен находиться на свободе", - написал он 4 ноября. Он предположил, что "административные протоколы очень скоро сменятся уголовным делом". "Значит, в течение какого-то времени я не смогу вернуться в Осетию, поскольку там будет и федеральный розыск, и все остальные церемонии, положенные по статусу", - указал журналист. Тотров добавил, что намерен при этом не просто оставаться "в информационном поле Осетии", но и усилить свое присутствие в нем.

Адвокат Валерий Гаглоев, не связанный с делом Тотрова, указал, что в ситуации, когда в отношении одного человека составлено три административных протокола о дискредитации вооруженных сил России, в дальнейшем существует риск уголовного преследования по статье уголовное статье о дискредитации (статья 280.3 Уголовного кодекса России).

"Если лицо привлечено к административной ответственности по этой статье (дискредитации Вооруженных сил России) по КоАП и потом продолжает дискредитацию, тогда в отношении него будет возбуждено уголовное дело", - сказал адвокат.

При этом он добавил, что когда обвиняемый лишен возможности защищать себя и свои права, но его привлекли к ответственности, - это один из серьезных аргументов для отмены судебного решения.