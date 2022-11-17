Руслан Тотров оштрафован за дискредитацию армии

17 ноября 2022, 12:39

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Промышленный райсуд Владикавказа оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова, признав его виновным в дискредитации российских военных. Журналист счел решение суда предвзятым, и заявил о намерении его обжаловать.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября стало известно, что на журналиста североосетинского издания "Основа" Руслана Тотрова был составлен третий протокол по статье о дискредитации армии. Журналист счел это попыткой помешать ему вернуться в Россию.

Промышленный районный суд Владикавказа сегодня оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

"Промышленный районный суд города Владикавказ вынес постановление по административному делу, предусмотренному статьей 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России) в отношении журналиста Руслана Тотрова. Причиной судебного разбирательства стала публикация Тотрова Р.Р., затрагивающая тему частичной мобилизации на Северном Кавказе. Суд признал Тотрова Р.Р. виновным по данному административному правонарушению и назначил штраф в размере пятидесяти тысяч рублей", – сказано в сообщении пресс-службы, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан Тотров назвал решение суда предсказуемым. "Полагаю, что мы имеем дело с таким всеобъемлющим государственным "шапито", по-другому назвать не могу, составными частями которого стали мои обвинители. То есть Центр по противодействию экстремизму с одной стороны, а с другой – судья Аликов, который вынес совершенно нелигитимное решение единым росчерком пера без всякой лингвистической экспертизы и даже без какой-то видимой попытки продемонстрировать более-менее пристойную мину при плохой игре, и провести справедливый суд", – сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что также считает решение суда предвзятым. "Это господа, которые крепко повязаны этим государственным спрутом, и никакие девиации в сторону правосудия с их стороны просто напросто не могут предприниматься, потому, что иначе их собственные головы полетят", – полагает журналист.

"Если суд, который меня никоим образом даже не уведомлял о так называемых заседаниях удосужится все же передать мне это постановление, то, естественно, мы с юридическим представителем обжалуем это дело во всех возможных инстанциях", – добавил он.

Напомним, что с июня 2021 года Руслан Тотров не проживает в России. По его словам, 5 ноября он по электронной почте направил на адрес суда свою позицию по делу, которую суд отказался принять, сославшись на то, что они не могут быть уверены, что это его позиция и его подпись.

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