Алан Хасиев. Стоп-кадр видео в его Telegram-канале. https://t.me/vizovvremeni/2612

05 октября 2022, 01:28

Блогер из Северной Осетии заподозрен в клевете на зампрокурора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи сочли видео блогера Алана Хасиева порочащим честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника прокуратуры во Владикавказе.

На блогера Алана Хасиева завели уголовное дело о клевете на зампрокурора в одном из районов Владикавказа, сообщила журналистка Алина Джикаева.

"Поводом для возбуждения (дела) стала публикация в Telegram-канале, где Хасиев высказался об отношениях сотрудника прокуратуры с республиканским МВД", - написала она 4 октября в своем Telegram-канале "Букет из черемши". 

Следователи провели проверку и независимую экспертизу, и пришли к выводу, что высказывания Хасиева ложные, они порочат честь, достоинство и деловую репутацию зампрокурора. Дело расследуется по статье по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета"), сообщило издание "Основа".

Алан Хасиев заявил, что уголовное дело в отношении него сфабриковано. Блогер также сообщил, что в отношении него расследуется административное дело о дискредитации российских военных. "Доказательств ни по первому, ни по второму делу у следствия нет", - заявил он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. 

Алан Хасиев является автором Telegram-канала "Вызовы времени", который насчитывает более 3490 подписчиков. Сам блогер называет его "общественно-познавательным медиа-проектом". В нем автор публикует посты и видео с критикой чиновников и правоохранителей. По данным на 1.20 мск 5 октября в нем размещено 720 видео, 785 фото и 17 файлов. Последний пост опубликован 4 октября.

На сайте следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии информации о возбуждении дела против блогера, по состоянию на 0.25 мск сегодня нет. 

"Кавказский узел" также писал, что около 20 силовиков провели обыск в доме блогера их Кабардино-Балкарии Анастасии Емельяновой, изъяв у нее два ноутбука и телефон. Поводом для обыска стало дело о клевете, однако Емельянова связывает его с критикой спецоперации на Украине. 

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Примечание:

"Североосетинская учительница предложила рассказать об избиении на детекторе лжи", "Уроженец Северной Осетии озвучил новые сведения о пытках геев в Чечне", "Блогеру в Кабардино-Балкарии потребовалась госпитализация после нападения чиновника".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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