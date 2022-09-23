Силовики провели обыск у активистки из Прохладного

23 сентября 2022, 20:28

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Около 20 силовиков провели обыск в доме блогера Анастасии Емельяновой в Прохладном, изъяв у нее два ноутбука и телефон. Поводом для обыска стало дело о клевете, однако Емельянова связывает его с критикой спецоперации на Украине.

Об обыске, после которого она осталась без средств связи и контактов, Анастасия Емельянова сообщила сегодня "Кавказскому узлу" в Telegram. Связаться с "Кавказским узлом" можно через WhatsApp* по номеру +49 157 72317856, через Telegram – по тому же номеру или адресу @Caucasian_Knot.

Силовики обыскали дом гражданской активистки Анастасии Емельяновой в Прохладном, изъяв у нее два ноутбука и мобильный телефон. Как сообщила Емельянова корреспонденту "Кавказского узла", обыск проводился в рамках уголовного дела о клевете.

По словам активистки, для обыска к ней явились около 20 силовиков, хотя в доме находилась только она и маленький ребенок. «В доме все перевернули», - сказала она.

Из постановления о проведении обыска у Емельяновой следует, что неизвестное лицо в Прохладном не позднее 2 сентября 2021 года распространило ложные сведения о деятельности предпринимательницы Жанны Маховой в Орловской области, причинив тем самым вред ее репутации.

Уроженка Кабардино-Балкарии Жанна Махова и учрежденная ею фирма "Новое время" фигурируют в деле об отчуждении более 13 тысяч га земли у колхоза имени Петровых. 18 сентября 2020 года Арбитражный суд признал недействительным договор об аренде земли, заключенный между колхозом и ООО «Новое время». Махова убедила председателя колхоза заключить соглашение о передаче земли ее компании на 41 год, ссылалась на то, что колхоз банкрот и в него никто не будет инвестировать средства. Сейчас дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции.

Хотя распространитель клеветнических сведений установлен не был, 22 сентября 2022 года полиция в Прохладном получила информацию, что к делу имеет отношение местная жительница Анастасия Емельянова, администратор YouTube-канала «Анастасия за закон». На основании этой информации правоохранительные органы постановили незамедлительно провести обыск по месту жительства Емельяновой, так как у нее дома "могут храниться предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу".

YouTube-канал «Анастасия за закон» Емельянова создала в марте 2018 года, на сегодня он имеет 5,63 тысячи подписчиков. За все время в канале было опубликовано 427 видео, суммарно они собрали, по данным на 20.07 мск сегодня, 869 237 просмотров.





Сама Анастасия Емельянова связывает обыск со своей гражданской позицией и, в частности, с оценкой действий российской армии на Украине. Активистка предполагает, что в связи с этим силовики стремятся оказать давление на нее, а уголовное дело о клевете стало только предлогом для обыска.

По словам Емельяновой, на своей странице в Instagram* она высказывалась против объявленной 21 сентября в России частичной мобилизации. Там же Емельянова публикует свое мнение по другим общественно значимым вопросам. О том, что она считает решение проводить спецоперацию на Украине "неразумным и недальновидным", Емельянова писала в апреле и мае.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.