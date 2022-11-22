Жительница Северной Осетии заподозрена в дискредитации военных

22 ноября 2022, 17:54

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Протокол по административной статье о дискредитации российской армии составлен в отношении жительницы Северной Осетии Марины Гагиевой.

Как писал "Кавказский узел", Советский районный суд Владикавказа принял к рассмотрению два административных дела Романа Хидирова, обвиняемого по статье о дискредитации армии.

Жительница Северной Осетии Марина Гагиева заподозрена в дискредитации российских военных, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы административного дела в отношении Марины Гагиеворй поступили в Алагирский районный суд 15 ноября, однако 18 ноября, в рамках подготовки к рассмотрению, суд вынес определение о передаче дела по подведомственности. С чем именно связано такое решение и в чем именно обвиняется Гагиева, на сайте суда не указано.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) действующая в России с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш**.

"Кавказский узел" также писал, что Промышленный райсуд Владикавказа оштрафовал 17 ноября на 50 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова, признав его виновным в дискредитации российских военных. Журналист счел решение суда предвзятым и заявил о намерении его обжаловать. Три подряд дела о дискредитации армии Тотров связал со своей профессиональной деятельностью. После трех административных протоколов повысился риск уголовного преследования Тотрова, указал юрист.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.