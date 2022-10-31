31 октября 2022, 01:20

Пацифистский комментарий обернулся штрафом для жителя Астраханской области

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На 30 тысяч рублей оштрафован житель Астраханской области Олег Аншаков, который оставил в соцсети пацифистский комментарий.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В Астраханской области 20 октября три местные жительницы Светлана Мулдагалиева, Анна Попова и Ирина Шаломская были оштрафованы по данной статье.

Житель Астраханской области оштрафован за пацифистский комментарий. По данным суда, Олег Аншаков оставил его в соцсети "ВКонтакте", сообщает 30 октября "ОВД-Инфо"*.

На него был составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ. В суде Аншаков признал вину. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Практика наказаний отправкой на фронт распространилась за пределы Чечни", "Юристы обсудили дело о порче патриотических баннеров в Новочеркасске", "Школьников в Баксане заставили сообщить об отношении к терроризму и протестам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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