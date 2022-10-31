Пацифистский комментарий обернулся штрафом для жителя Астраханской области

31 октября 2022, 01:20

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На 30 тысяч рублей оштрафован житель Астраханской области Олег Аншаков, который оставил в соцсети пацифистский комментарий.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В Астраханской области 20 октября три местные жительницы Светлана Мулдагалиева, Анна Попова и Ирина Шаломская были оштрафованы по данной статье.

Житель Астраханской области оштрафован за пацифистский комментарий. По данным суда, Олег Аншаков оставил его в соцсети "ВКонтакте", сообщает 30 октября "ОВД-Инфо"*.

На него был составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ. В суде Аншаков признал вину. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.