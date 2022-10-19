Практика наказаний отправкой на фронт распространилась за пределы Чечни

19 октября 2022, 17:15

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Случай с отправкой на фронт жителя Новочеркасска, извинившегося за повреждение патриотических баннеров, стал продолжением начатой в Чечне практики отправки в зону военных действий после критики мобилизации, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября правоохранительные органы возбудили уголовные дела о дискредитации армии после порчи баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. 16 октября стало известно, что по делу о порче баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске задержан местный житель. Юристы указали, что его деяние можно квалифицировать как по уголовной, так и по административной статье.

После объявления о мобилизации в России чеченские женщины попытались провести акцию протеста в Грозном 21 сентября. В ответ власти Чечни мобилизовали родственников ряда участниц акции. 2 октября Кадыров заявил, что на Украину отправлены 24 родственника женщин, которые пытались провести митинг в Грозном.

Видеоролик с извинениями жителя Новочеркасска был опубликован в Telegram-канале "Че по Ростову?". Молодой человек, сидя на фоне плаката "Сила в правде" с большой буквой "V", рассказал, что "совершил ряд противоправных деяний в отношении плакатов с изображением героев СВО". По его словам , он нанес краску на плакаты "по внутренним убеждениям", а позднее был задержан сотрудниками ФСБ и МВД. "В настоящее время я осознал пагубность своих действий. Приношу свои извинения родственникам погибших героев и жителям Ростовской области. Мной принято добровольное решение принять участие в СВО в качестве военного медика", - заявил он на видео, опубликованном 17 октября.

В описании к видео говорится, что задержанный за порчу баннеров - 32-летний врач-невролог больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина сочла такой формат извинений и якобы добровольный отъезд на Украину полным копированием практики публичных порицаний и отправки в зону военных действий, как это произошло с мужьями участниц акции против мобилизации в Чечне.

"Да, это полное копирование ситуации в Чечне. Там женщины выступили против войны, и их мужей отправили на фронт. Не вижу отличий в ситуациях в Чечне и Новочеркасске. К сожалению, копируют то, что не стоило бы копировать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, случай в Новочеркасске показывает, что данная практика приживается не только на Северном Кавказе, но и в регионах Юга России. "Ему, конечно, не стоило портить баннер, он это зря сделал. Но то, что он сделал, не означает, что его надо было отправить на фронт. Это, конечно, решение недобровольное. И еще этот случай говорит о распространении чеченской практики по югу России, а не только на Северном Кавказе. Но я хочу сказать, что, к сожалению, эта практика будет распространяться по всей России", - отметила она.

Главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко считает, что жителям Ростовской области не понравится сравнение с чеченской практикой.

"Да, это повторение того, что произошло в Чечне. Но жителям Ростовской области вряд ли понравится это сравнение. Но как бы что поделать, если так или иначе там повторяют то, что было в Чечне. Но надо отметить, что концовки этих историй могут отличаться. Мы не знаем, он в конечном итоге поедет туда или нет. Если поедет, то это будет полное копирование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в настоящее время происходит адаптация и распространение этой практики не только на Северном Кавказе, но и в регионах Юга России.

"Не хотелось бы, но думаю, скоро будет больше таких случаев. Кто-то что-то не то сделает и решит отправиться на фронт, чтобы искупить свою вину. В первое время это будет не на добровольной основе, но потом, возможно, многие будут самостоятельно следовать этому тренду", - отметил он.

Практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно применяется в Чечне, но начала укореняться в Дагестане. В частности, республиканское МВД неоднократно публиковало в Instagram видеоролики с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Тelegram-канал "Че по Ростову?" является провластным, указал ростовский журналист Макар Паламаренко.

"Независимых ресурсов сейчас не осталось, так что вряд ли этот канал можно назвать независимым. Тем более у них есть публикации, поддерживающие СВО. Поэтому вряд ли они независимые", -сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, этот канал довольно известный в Ростовской области, но в последнее время теряет свою популярность.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.