Юристы обсудили дело о порче патриотических баннеров в Новочеркасске

18 октября 2022, 20:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемого в порче баннеров в Новочеркасске можно привлечь к ответственности по уголовной статье о дискредитации действий российских военных, особенно если в сети будут обнаружены его соответствующие высказывания, уверен адвокат Евгений Черноусов. В данном случае возможно преследование по уголовной статье о порче имущества или же по административной статье о дискредитации армии, возразили юристы Галина Тарасова и Кирилл Коротеев.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября правоохранительные органы возбудили уголовные дела о дискредитации армии после порчи баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. 16 октября стало известно, что по делу о порче баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске задержан местный житель. Он рассказал, что облить баннеры краской его надоумил приятель из другой страны.

Юрист Галина Тарасова считает, что уголовное преследование по статье о дискредитации армии маловероятно в случае порчи баннера.

"Может быть квалифицировано, как порча чужого имущества – какую-то же сумму некая организация затратила на размещение баннера. Это то, что не связано с дискредитацией армии. В противном случае – зависит от того, как будет человек пояснять свои действия. Если скажет, что против спецоперации, то это будет квалифицировано именно, как дискредитация (действий российских военных). Но вряд ли человеку светит лишение свободы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Возбуждение уголовного дела счел возможным московский адвокат Евгений Черноусов."Все зависит от направленности, умысла. Если он был, если человек отдавал отчет своим действиям, то ему может грозить уголовная ответственность - Статья 280.3 УК РФ . Если человек заявляет, что против военной операции на Украине, он подлежит проверке, а также его окружение, его переписка по Интернету", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Черноусов. Он добавил, что в случае такой проверки высока вероятность того, что будут обнаружены высказывания задержанного, которые можно квалифицировать как дискредитацию действий российских военных

Адвокат Кирилл Коротеев считает, что уголовное дело неуместно. "Если это дискредитация армии, то штрафы, предусмотренные статьей 20.3.3 КоАП РФ. Если это что-то другое, то санкция, предусмотренная другой статьей", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что 19 сентября Donnews.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Ростовской области сообщил о возбуждении уголовных дел по статье о дискредитации армии. 16 октября "Ростов-газета" информировала, что в отношении задержанного за порчу баннеров возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Статья 280.3 УК РФ ( публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Статья 214 УК РФ (вандализм) - до трех лет.

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