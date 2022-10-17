Житель Новочеркасска задержан за порчу баннеров с участниками спецоперации

17 октября 2022, 03:46

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По делу о порче баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске задержан местный житель. Он рассказал, что облить баннеры краской его надоумил приятель из другой страны.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября правоохранительные органы возбудили уголовные дела о дискредитации армии после порчи баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Житель Новочеркасска задержан за то, что облил красной краской баннеры с портретами участников спецоперации на Украине, сообщает 16 октября "Ростов-газета".

Мужчина рассказал, что облил баннеры в Новочеркасске и на автодороге М-4 "Дон" недалеко от поселка Щепкин под влиянием своего приятеля, который уехал из России. Он заявил, что раскаивается в своем поступке, попросил прощения у родственников участников спецоперации, чьи портреты были размещены на баннерах, и даже заявил, что отправится добровольцем на фронт, информирует "Панорама".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".

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