Порча баннеров в Ростовской области обернулась уголовными делами

20 сентября 2022, 20:54

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Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о дискредитации армии после порчи баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября стало известно, что в Ростове-на-Дону неизвестные облили краской баннер с портретом военного полицейского Азамата Нуркатова, награжденного медалью за участие в военной операции на Украине. На следующий день о повреждении двух баннеров с портретами участников спецоперации в городе сообщил глава Новочеркасска. Он пообещал вознаграждение тем, кто располагает информацией о причастных к их порче.

В связи с порчей плаката с портретом военного полицейского Азамата Нуркатова в Ростове-на Дону возбуждено уголовное дело по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации» (статья 280.3 УК РФ), сообщил 19 сентября со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Ростовской области Donnews.ru.

Уголовные дела по этой статье возбуждены также в связи с порчей двух плакатов в Новочеркасске, информировал "Коммерсант".

Отметим, максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

На сайте главного управления МВД по Ростовской области сообщений о возбуждении дел в связи с инцидентами в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске, по состоянию на 21.00 мск сегодня, нет.

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