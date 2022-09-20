20 сентября 2022, 05:38

Неизвестные в Новочеркасске облили краской баннеры с портретами участников спецоперации

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Глава Новочеркасска пообещал вознаграждение тем, кто располагает информацией причастных к порче баннеров с портретами участников спецоперации на Украине. 

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября стало известно, что в Ростове-на-Дону неизвестные облили краской баннер с портретом военного полицейского Азамата Нуркатова, награжденного медалью за участие в военной операции на Украине.

Ночью в Новочеркасске неизвестные облили два баннера с портретами участников специальной военной операции, сообщил 19 сентября в своем Telegram-канале глава города Юрий Лысенко. Один из баннеров расположен на пересечении Харьковского шоссе и улицы Трамвайной, второй - на проспекте Баклановском у торгового центра «Батон», сообщил он.

Уголовное дело уже возбуждено, причастных к порче баннеров ищет полиция, отметил Лысенко. Он также пообещал вознаграждение тем, кто поделится полезной в их поиске информацией.

На сайте ГУ МВД по Ростовской области информации о возбуждении уголовного дела по поводу инцидента по состоянию на 2.00 мск 20 сентября нет. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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