Неизвестные в Ростове-на-Дону облили краской баннер с портретом участника операции на Украине

19 сентября 2022, 07:20

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В Ростове-на-Дону неизвестные облили краской баннер с портретом военного полицейского Азамата Нуркатова, награжденного медалью за участие в военной операции на Украине.

На улице Российской в Ростове-на-Дону неизвестные залили красной краской баннер с изображением участника военной операции на Украине Азамата Нуркатова, сообщило вечером 18 сентября издание RostovGazeta.

Управление МВД по Ростовской области, по состоянию на 07.14 мск, не сообщило на своем сайте об инциденте.

Сержант Азамат Нуркатов - дежурный помощник военного коменданта, на Украине он в составе сводного подразделения военной полиции "выполнял задачи по обеспечению правопорядка". Указом президента награждён медалью «За отвагу», говорится в информации о Нуркатове, опубликованной на сайте Минобороны.

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