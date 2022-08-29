Публикация в соцсети довела жителя Владикавказа до штрафа

29 августа 2022, 03:52

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Житель Владикавказа Марек Бетеев оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии из-за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жители регионов России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этому обвинению. 1 августа, к примеру, был оштрафован за дискредитацию военных на 30 тысяч рублей житель Владикавказа.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал местного жителя Марека Бетеева на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных, пишут 28 августа "Кавказ.Реалии"*.

По данным издания, Бетеев опубликовал еще в июне в социальной сети "ВКонтакте" фотографию о спецоперации на Украине и критический комментарий.

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.