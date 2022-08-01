Владикавказец оштрафован за дискредитацию военных

01 августа 2022, 17:16

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Суд приговорил жителя Владикавказа к штрафу в 30 тысяч рублей, признав дискредитацией армии его публикации в соцсети, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жители регионов России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этому обвинению. Так, 25 июля полиция сообщила, что 44-летняя жительница Владикавказа оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в публикации в соцсети.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Суд приговорил 28-летнего жителя Владикавказа к штрафу в 30 тысяч рублей, посчитав, что мужчина на своей странице в соцсети выкладывал фотографии, дискредитирующие армию, а также "негативно высказывался об отношении" к гражданам России, сообщила пресс-служба транспортного управления МВД по СКФО.

Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении мужчины составили сотрудники Владикавказского линейного отдела МВД на транспорте, поясняется в сообщении на сайте ведомства.

"Транспортная полиция предупреждает, что повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - отмечается в публикации.

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