Суд в Баку оправдал оппозиционерку Гюльтекин Гаджибейли

01 февраля 2023, 22:15

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Активистка Национального совета демократических сил Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли признана невиновной по делу о клевете и оправдана судом, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", член координационного совета Национального совета демократических сил Гюльтекин Гаджибейли была 30 ноября 2022 года задержана в аэропорту Баку, когда прилетела из Брюсселя. Причиной задержания стало возбуждение против нее, пока она была заграницей, уголовного дела о клевете. уголовного дела по статье 147.2 УК Азербайджана (клевета о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления). Она была доставлена в суд, где ей предъявили обвинение и отпустили. Жалобу против нее подал пользователь социальных сетей под ником Лейла Ариф. Гаджибейли заявила, что критиковала Ариф за "раскольническую деятельность" в азербайджанском обществе. "Этот человек готовил цикл интервью с Аликрамом Гумматовым (Гумбатовым). Он клеветал на правительство Народного фронта (в 1992-93 годах), называл Абульфаза Эльчибея (ныне покойный президент Азербайджана в 1992-93 годах - Прим. "Кавказского узла") "фашистом", оправдывал сепаратистскую деятельность Гумматова.

Лейла Ариф на своей странице в Facebook* ранее подтвердила, что подала жалобу против Гаджибейли. "Я буду подавать в суд на каждого, кто меня называет сепаратистом. Вы не можете использовать слова "талыш" и "сепаратист" как синонимы", - написала Лейла Ариф.

В Насиминском районном суде сегодня завершилось разбирательство по обвинению Гаджибейли в клевете. Суд вынес оправдательный приговор в отношении Гюльтекин Гаджибейли, не найдя в нем признаков преступления, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

По его словам, в течение 20 дней противоположная сторона имеет право на обжалование.

Сама Гаджибейли удовлетворена решением суда."Вообще, это судебное дело с самого начало было беспредметным. Ибо сам пост, под которым был мой комментарий был удален давно. Соответственно были удалены все комментарии. Я никакого не оскорбляла и никого не оклеветала. Я всего лишь отметила, что недопустимо высказывать слова, направленные на разжигание розни между народами Азербайджана, оправдывать деятельность.ю направленную против целостности страны", - сказала Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Лейла Ариф оказалась недоступной для комментарии.

В Насиминском районном суде подтвердили информацию о вынесении в отношении Гаджибейли оправдательного приговора.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа 1993 года в обстановке кризиса власти в Азербайджане, возникшего в результате военного мятежа в Гяндже, устроенного полковником Суретом Гусейновым, другой полковник Национальной армии Азербайджана Аликрам Гумбатов (Гумматов) провозгласил на территории семи южных районов страны Талыш-Муганскую республику в составе Азербайджана. Однако спустя две недели сторонники центрального правительства захватили здание главы исполнительной власти в Ленкорани, объявив о восстановлении суверенитета Азербайджана над южным регионом. В ходе столкновений три сторонника законной власти погибли и пятеро были ранены. Полковник Гумбатов бежал, а основная часть его военного формирования перешла на сторону правительства. Он был задержан и приговорен за измену Родине к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. В 2004 году президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Гумбатова, который сразу же отбыл в Нидерланды, где все эти годы проживала его семья.

2 декабря 20222 года Uумбатов скончался в Нидерландах, сообщило в тот же день агентство APA.

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