Супруга посетила Аваза Зейналлы в СИЗО

01 февраля 2023, 14:41

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Азербайджанский журналист Аваз Зейналлы переведен из СИЗО Службы госбезопасности в изолятор Пенитенциарной службы, где его сегодня навестила супруга впервые за время ареста мужа. Ухудшение зрения Зейналлы прогрессирует, сообщила она.

Как писал "Кавказский узел", 31 января супруга Аваза Зейналлы Малахат Гисури провела пикет перед управлением Генпрокуратуры, требуя отменить запрет ему на телефонные разговоры и свидания с близкими и создать условия для операции журналисту по удалению катаракты. Замначальника управления Гасым Мамедов пообещал Гисури, что Зейналлы 31 января будет этапирован из СИЗО Службы госбезопасности в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, а 1 февраля ей будет предоставлена возможность встречи с мужем. В СИЗО Пенитенциарной службы условия содержания более мягкие, отметил адвокат журналиста.

24 января Малахат Гисури также провела пикет перед зданием следственного управления Генпрокуратуры. Она потребовала не нарушать право ее мужа на телефонные разговоры и свидания с близкими, а также создать ему условия для получения качественной медпомощи. В лечебном учреждении СИЗО "придумывают различные предлоги", чтобы препятствовать проведению офтальмологической операции Зейналлы, заявила Гисури. Замначальника управления прокуратуры принял Гисури и пообещал, что в течение двух-трех дней ее просьбы будут рассмотрены и "приняты соответствующие решения". Встреча с представителем Генпрокуратуры не дала результата, а состояние Зейналлы ухудшается, пожаловалась 30 января супруга журналиста. В условиях СИЗО невозможно провести операцию, которая срочно требуется Зейналлы, подтвердил врач-офтальмолог.

Сегодня Малахат Гисури посетила Аваза Зейналлы в бакинском СИЗО-1 Пенитенциарной службы, куда он 31 января был переведен из СИЗО Службы госбезопасности, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Малахат Гисури.

"Это была первая наша встречи за пять месяцев содержания Аваза под арестом. После перевода в Бакинский СИЗО-1 ему сразу же провели медицинское обследование. Все показатели у него нормальные, кровяное давление стабилизировалось, уровень сахара в крови, правда, немного превышал норму. Однако Аваз страдает от катаракты, которая у него прогрессирует. Он уже не может читать даже с очками. Поэтому мы сейчас отдельно обратимся в Пенитенциарную службу для создания условий проведения операции. Одновременно наш адвокат подаст в ближайшие дни ходатайство о переводе Аваза под домашний арест, что позволило бы сделать ему операцию в специализированной гражданской клинике", - рассказала она.

По ее словам, журналист сохраняет бодрость духа. "Несмотря на то, что Аваза пять месяцев полностью изолировали, у него обострилось проблема со здоровьем, он сохраняет бодрость духа, убежден в своей невиновности и верит в скорое освобождение. Он считает, что уголовное дело против него сфабриковано, и его преследуют за журналистскую деятельность, за его программы на «Хурал ТВ», где он поднимал волнующие общество проблемы, предоставлял возможность высказаться различным людям, в том числе критикам власти", - сказала Гисури.

Сотрудник Пенитенциарной службы подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о переводе Зейналлы в СИЗО-1. Представители Следственного управления Генпрокуратуры, где ведется расследование уголовного дела Зейналлы, оказались недоступными для комментариев.

Напомним, руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов.

29 декабря 2022 года суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Аваза Зейналлы. Защита обжаловала это решение, но 5 января апелляционная инстанция оставила его в силе.

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