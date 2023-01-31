Супруга добилась перевода Аваза Зейналлы в другой СИЗО

31 января 2023, 15:05

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Азербайджанский журналист Аваз Зейналлы будет переведен из СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в изолятор Пенитенциарной службы, где будут обеспечены его права на свидания и телефонные разговоры с близкими, пообещали в прокуратуре его супруге Малахат Гисури, которая сегодня провела акцию протеста. Однако вопрос с проведением операции Зейналлы пока не решен, рассказала она.

Как писал "Кавказский узел", 24 января Малахат Гисури, супруга арестованного журналиста Аваза Зейналлы, провела пикет перед зданием следственного управления Генпрокуратуры. Она потребовала не нарушать право ее мужа на телефонные разговоры и свидания с близкими, а также создать ему условия для получения качественной медпомощи. В лечебном учреждении СИЗО "придумывают различные предлоги", чтобы препятствовать проведению офтальмологической операции Зейналлы, заявила Гисури. Замначальника управления прокуратуры принял Гисури и пообещал, что в течение двух-трех дней ее просьбы будут рассмотрены и "приняты соответствующие решения". Встреча с представителем Генпрокуратуры Азербайджана не дала результата, а состояние арестованного Аваза Зейналлы ухудшается, пожаловалась 30 января супруга журналиста. В условиях СИЗО невозможно провести операцию, которая срочно требуется Зейналлы, подтвердил врач-офтальмолог.

29 декабря 2022 года суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Аваза Зейналлы. Защита обжаловала это решение, но 5 января апелляционная инстанция оставила его в силе.

Супруга Аваза Зейналлы Малахат Гисури сегодня провела акцию протеста перед следственным управлением генеральной прокуратуры. Гисури потребовала отменить запрет на телефонные разговоры и свидания журналиста с близкими, возвращения изъятой при обыске оргтехники, а также денег, предназначенных для оплаты обучения детей семьи.Кроме того, Гисури потребовала создания условий для операции журналисту по удалению катаракты, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

"Накануне нашему адвокату неофициально сказали, что Аваз будет переведен из СИЗО СГБ в Бакинский СИЗО-1. Но пока официального документа нет. Мой компьютер, мобильный телефон и диктофон, изъятые при обыске, также обещали вернуть. Пока все мои требования не будут выполнены, я буду каждую неделю проводить протестные акции", - заявила Гисури.

Она была приглашена в Следуправление генеральной прокуратуры. Выйдя из ведомства, Гисури сообщила, что вновь была принята заместителем начальника управления Гасымом Мамедовым. "Замначальника управления официально заявил мне, что Аваз сегодня будет этапирован из СИЗО СГБ в Бакинский СИЗО-1 Пенитенциарной службы и завтра же мне будет предоставлена встреча с мужем. Из слов Гасыма Мамедова следовало, что в СИЗО Пенитенциарной службы права Аваза на телефонные разговоры и встречи с нами будут соблюдаться. По словам Мамедова, завтра же я смогу получить свой компьютер, диктофон и мобильный телефон", - рассказала она.

Однако, вопрос с возвращением денежных средств не решен, сообщила Малахат Гисури. "Источник этих денег – не какие-то "преступные действия", а компенсация моему мужу, назначенная на основе решения ЕСПЧ по предыдущему его аресту. Однако в прокуратуре приводят несерьезный аргумент, что изъятые деньги не могут быть из суммы компенсации, поскольку ее мы получили в апреле 2021 года, а Аваза арестовали в сентябре прошлого года и за этот период деньги должны были быть потрачены. Доводы нелепы. Мы сами распоряжаемся семейным бюджетом и часть компенсации оставили их на оплату обучения наших двух дочерей в Турции. Однако во время обыска эти 3 тысячи евро необоснованно изъяли", - сказала Гисури.

Аваз Зейналлы был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. Правозащитные организации признали Зейналлы политзаключенным. Зейналлы обжаловал в ЕСПЧ свой арест и лишение свободы. Суд признал нарушение его прав по статье 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 10 (право на свободу выражения) Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ в апреле 2021 года постановил выплатить компенсацию журналисту на сумму 13 тысяч евро.

Что касается требования о проведении Зейналлы хирургической операции, то, по словам Гисури в прокуратуре сказали, что "данный вопрос не относится к компетенции" этого ведомства.

"Теперь для решения этого вопроса мы будем обращаться в Пенитенциарную службу, а также подавать ходатайство о переводе Аваза Зейналлы под домашний арест. Самый оптимальный путь решения вопроса – освобождение Аваза из-под стражи. Когда он будет на свободе, мы можем поместить его в специализированную клинику по проведению таких операций", - сказала Гисури.

Она сообщила, что в связи с частичным выполнением ее требований временно приостанавливает проведение акций протеста. "Но если вопрос с обеспечением Авазу условий для операции по удалению катаракты в ближайшее время не будет решен, я возобновлю протесты", - отметила Гисури.

Адвокат Фахраддин Мехтиев получил официальное уведомление о том, что Зейналлы будет переведен в Бакинский СИЗО-1.

"Конечно, в СИЗО Пенитенциарной службы условия содержания более мягкие. Бакинский СИЗО-1 современный комплекс, построенный по пенитенциарным правилам Совета Европы. Здесь камеры более просторные, режим также помягче. Если не будет какой-либо предвзятости, то можно сказать, что условия содержания Зейналлы будут улучшены. Однако в ближайшие дни мы выдвинем ходатайство и будет надеяться, что его отпустят под домашний арест. Это важно прежде всего для проведения ему операции по удалению катаракты. Его зрение настолько ослабло, что он уже не может читать", - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов.

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