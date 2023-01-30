Супруга журналиста Зейналлы пожаловалась на бездействие прокуратуры Азербайджана

30 января 2023, 14:04

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Встреча с представителем Генпрокуратуры Азербайджана не дала результата, а состояние арестованного Аваза Зейналлы ухудшается, пожаловалась супруга журналиста. В условиях СИЗО невозможно провести операцию, которая срочно требуется Зейналлы, подтвердил врач-офтальмолог.

Как писал "Кавказский узел", 24 января Малахат Гисури, супруга арестованного журналиста Аваза Зейналлы, провела пикет перед зданием Следственного управления Генпрокуратуры. Она потребовала не нарушать право ее мужа на телефонные разговоры и свидания с близкими, а также создать ему условия для получения качественной медпомощи. В лечебном учреждении СИЗО "придумывают различные предлоги", чтобы препятствовать проведению офтальмологической операции Зейналлы, заявила Гисури. Замначальника управления прокуратуры принял Гисури и пообещал, что в течение двух-трех дней ее просьбы будут рассмотрены и "приняты соответствующие решения".

29 декабря 2022 года суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Аваза Зейналлы. Защита обжаловала это решение, но 5 января апелляционная инстанция оставила его в силе.

Встреча с представителем Генпрокуратуры оказалась безрезультатной, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Малахат Гисури. "Замначальника следственного управления обещал в течение 2-3 дней рассмотреть вопрос. Однако прошла почти неделя. Никаких результатов нет. Поэтому, пока права Аваза Зейналлы не будут обеспечены, я буду еженедельно проводить акции перед прокуратурой", - сказала она.

Аваз Зейналлы нуждается в хирургической операции по удалению катаракты, однако условий для этого ему не создают, пояснила супруга журналиста. "Мы обращались с просьбой для проведения операции либо в госпитале СГБ, либо в гражданской клинике. Нам неопределенно отвечают: «Имейте немного терпения, вопрос будет решен». Я не знаю, каково у них представление о временных границах этого терпения, но у Аваза зрение все более ухудшается. Катаракта у Аваза была диагностирована еще накануне его ареста. Он прошел обследование, ему назначили день операции, у нас есть документы, подтверждающие это. Но из-за ареста операция не состоялась. За прошедшие пять месяцев катаракта стала прогрессировать. Если ее не удалить, Аваз может в конечном итоге окончательно потерять зрение", - сказала Гисури.

Зейналлы также страдает гипертонией и сахарным диабетом, отметила она. "Несмотря на то, что мы передаем ему лекарства от давления и диабета, нарушение его элементарных прав на телефонные звонки и свидания с членами семьи гнетуще влияет на него. Из-за этого у него постоянно повышается давление и уровень сахара в крови. Такое отношение к Авазу связано с политической предвзятостью к нему. Иначе это не объяснишь", - высказала мнение Малахат Гисури.

Адвокат журналиста Фахраддин Мехтиев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что состояние Зейналлы ухудшается. "У него все более ухудшается зрение – катаракта прогрессирует. Он не может уже читать. Его нужно срочно оперировать", - сказал он.

Согласно законодательству, если есть возможность проведения операции в санчасти СИЗО, то ее должны сделать там, отметил адвокат. "Если таких условий нет, то операцию следует делать в любой другой клинике, где это возможно, за счет средств самого арестанта", - сказал Мехтиев.

Однако, по его словам, в данной ситуации защита может лишь ходатайствовать об изменении меры пресечения. "На этой неделе мы, по всей видимости, подадим еще одно ходатайство о переводе Зейналлы под домашний арест, хотя бы по гуманитарным соображениям, чтобы он смог, находясь на свободе, пройти операцию", - сообщил адвокат.

Врач подтвердил необходимость операции

Диагноз "катаракта" не предусматривает терапевтического лечения, и операция необходима, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности офтальмолог, работающий в одной из государственных клиник Азербайджана.

"Катаракта – это помутнение хрусталика глаза. Оно вызывает нарушение зрения. Это необратимый патологический процесс. Операцию надо делать как можно скорее, иначе могут возникнуть осложнения, и человек может полностью потерять зрение", - сказал врач.

Операция по удалению катаракты носит специфический характер, подчеркнул он. "В СИЗО, конечно, такую операцию невозможно делать. Но в госпитале СГБ есть хорошие специалисты-офальмологи и качественное оборудование", - отметил офтальмолог.

Защита пожаловалась в ЕСПЧ на ограничения Авазу Зейналлы

Запрет Авазу Зейналлы на телефонные разговоры и свидания назвал необоснованным адвокат Фахраддин Мехтиев. "Это абсолютно неправомерный запрет. Нет никаких оснований для этого ограничения. Зейналлы не является особо опасным преступником-рецидивистом. Инкриминируемые ему деяния не относятся к опасным преступлениям против личности или государства. К сожалению, наши жалобы на следственный орган не были удовлетворены. Мы обратились в ЕСПЧ", - сообщил он.

Супруга Зейналлы скептически оценила перспективы нового ходатайства об изменении меры пресечения. "Суд, как и в предыдущие разы, отклонит его. Поэтому я считаю, что лучше буду проводить акции перед прокуратурой, чтобы показать, как облаченные полномочиями чиновники лгут, не выполняют полномочий, дискредитируют государство", - сказала Гисури, добавив, что не против подачи нового ходатайства о переводе Зейналлы под домашний арест.

Авазу Зейналлы должны быть созданы условия для получения качественной медицинской помощи, считает руководитель "Группы права медиа" Халид Агалиев.

"Государство несет ответственность за здоровье и жизнь заключенного. Ему должны создать все условия для получения эффективной и качественной медицинской помощи, в том числе за счет его личных средств. Запрет на телефонные разговоры и свидания с близкими также ничем не оправдан. Он не является главой какого-то преступного синдиката, чтобы, находясь в СИЗО, планировал бы какие-то преступления или оказывал бы давление на свидетелей", - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт также усомнился в обоснованности обвинений Зейналлы. "Обвинение журналиста как субъекта преступления – «получения взятки» - неправильно с точки зрения закона и практики, так как в статье 311 УК Азербайджана речь идет о получении взятки должностным лицом. Журналист не является должностным лицом государственной или муниципальной службы, и тем более силовиком. Неубедительно обвинение и том, что Зейналлы оказывал воздействие на решения «должностных лиц»… Чиновник в Азербайджане никогда не примет решения без одобрения высокопоставленного начальника", - сказал правозащитник.

Представители отдела общественных связей СГБ и пресс-службы Генпрокуратуры не ответили на телефонные звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов.

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