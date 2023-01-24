Супруга Аваза Зейналлы провела акцию протеста в Баку

24 января 2023, 14:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Супруга арестованного в Азербайджане журналиста Аваза Зейналлы Малахат Гисури сегодня провела акцию протеста перед зданием Следственного управления Генпрокуратуры. Она потребовала не нарушать право ее мужа на телефонные разговоры и свидания с близкими, а также создать условия для получения им качественной медицинской помощи.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 декабря Бинагадинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста журналиста Аваза Зейналлы. Защита решила обжаловать это решение.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов. "Он страдает сахарным диабетом, принимает лекарства, которые ему присылает из дома. У него также катаракта. Он нуждается в хирургической операции", - заявил его адвокат.

Как рассказала Гисури корреспонденту «Кавказского узла», она вынуждена была провести акцию протеста, поскольку права ее мужа грубо попираются.

«Пять месяцев мой муж содержится в СИЗО. Все это время ему запрещают звонить домой, нам не дают встреч. Он не совершал какого-то тяжелого государственного преступления, чтобы его полностью изолировали. Он имеет законное право видеться с членами семьи, звонить им. Сегодня на акции я потребовала, чтобы права моего мужа соблюдались. Я пошла туда потому, что все мои обращения к президенту, омбудсмену остались без ответа. Жалоба наших адвокатов в суд также не была удовлетворена», - сообщила Гисури.

Она отметила, что на акции она озвучила свои требования к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, генеральному прокурору Кямрану Алиеву и начальнику Следственного управления Неймат Эйвазову.

«Я также потребовала, чтобы изъятые во время обыска в нашем доме денежные средства, предусмотренные на оплату обучения наших дочерей, были возвращены», - сказал Гисури.

Она также указала на наличие серьезных проблем у Зейналлы со здоровьем. «В лечебном учреждении СИЗО придумывают различные предлоги, чтобы препятствовать Авазу проведению офтальмологическую операции. Никто не хочет на себя брать ответственность. В таком случае, пусть освободят Аваза из-под стражи, чтобы мы сами обратились бы в необходимую клинику», - сказала Гисури.

Она отметила, что будет проводить акции протеста каждую неделю, пока ее требования не будут удовлетворены.

Гисури была принята замначальника управления Гасымом Мамедовым. «Гасым Мамедов обещал, что в течение двух-трех дней поднятые мной вопросы будут рассмотрены и приняты соответствующие решения», - сказала Гисури.

Обвиняемым согласно законодательству гарантируются в СИЗО дважды в неделю телефонные разговоры по 15 минут и четыре свидания в месяц, отметил адвокат Зейналлы Фахраддин Мехтиев.

«Это право может ограничиваться лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что жалоба защиты на ограничение прав Зейналлы не были удовлетворены судом.

В управлении Генпрокуратуры подтвердили, что супруга Зейналлы была принята в ведомстве, однако от комментариев воздержались.

Отметим, что сегодня группа активистов обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении Зейналлы и активиста Бахтияра Гаджиева из-под стражи.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.