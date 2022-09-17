Активисты указали на отсутствие прогресса со свободой выражения в Азербайджане

17 сентября 2022, 12:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Государственные учреждения в Азербайджане продолжают неправомерно вмешиваться в свободу выражения мнений, нет позитивных изменений и на уровне законодательства, говорится в исследовании Азербайджанского неправительственного Института демократических инициатив.

НПО "Институт демократических инициатив" (ИДИ) была учреждена 5 ноября 2013 года группой юристов и общественных активистов с целью содействия формированию в Азербайджане открытого общества путем демократических инициатив. Возглавляет ИДИ член Центризбиркома страны по квоте партии "Умид" (Надежда) Акиф Гурбанов, который стал единственным членом ЦИК, не подписавшим итоговый протокол президентских выборов 13 октября 2013 года. Он мотивировал свою позицию тем, что, по его мнению, в день голосования имели место серьезные нарушения закона, и они не были расследованы, а также что избирательная кампания прошла с нарушениями закона, в частности, не были зарегистрированы четыре кандидата на пост президента, включая лидера гражданского движения "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова.

Институт демократических инициатив подготовил исследование "О состоянии свободы выражения в Азербайджане", проанализировав ситуацию за 2021 год в контексте соблюдения положений международных конвенций, а также решений ЕСПЧ. Был проведен анализ публикаций в СМИ, а также местных и международных отчетов, говорится в документе, поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"В результате исследования пришлось констатировать, что по сравнению с предыдущими годами, прогресса в состоянии свободы выражения в Азербайджане не было. Никаких положительных изменений в законодательстве не зарегистрировано, а на практике государственные учреждения злоупотребляли своими полномочиями и осуществляли неправомерное вмешательство в свободу выражения мнений. Иногда административные органы использовали карательные полномочия как средство необоснованного давления для ограничения свободы выражения. Продолжалась практика задержаний, давления и угроз политическим и общественным активистам за их инакомыслие в социальных сетях. В 2021 году к уголовной ответственности за распространение мнений было привлечено шесть человек. К сожалению, эта тенденция продолжается и в этом году", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор ИДИ Акиф Гурбанов.

Одной из самых больших проблем является наличие в законодательстве уголовной ответственности за клевету и применение этой статьи на практике, считает авторы исследования.

"В 2021 году эта проблема неоднократно подчеркивалась в делах против Азербайджана, где было признано нарушение статьи 10 (свобода выражения) Европейской Конвенции прав человека. Одной из статей такого типа в Уголовном кодексе является статья, защищающая честь и достоинство президента. Однако в решениях ЕСПЧ неоднократно указывалось, что представители государства, общественные и политические деятели, в том числе лидеры, должны быть более терпимы к критике", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из соавторов исследования, член Платформы гражданского общества Азербайджана Алескер Мамедли.

Еще одним из основных нарушений, выявленных ЕСПЧ во многих делах против Азербайджана, является несоразмерность наказаний, отмечено в документе.

"Так, в этих решениях (постановлениях ЕСПЧ - прим. "Кавказского узла") указывалось, что местные суды выбирали самые суровые санкции и не учитывали такие факторы, как роль лица в общественной жизни", - подчеркивается в исследовании.

По данным авторов документа, в 2021 году ЕСПЧ вынес решения о нарушении права на свободу слова в общей сложности по 85 делам, в том числе шесть - против Азербайджана. На сегодняшний день таких решений против Азербайджана уже 16.

"Мы видим, что правительство не исполняет вердикты Страсбургского суда в полной мере. Компенсационная часть постановлений в основном реализуется, однако нормы законодательства на адаптируются к предписаниям ЕСПЧ и положениям Европейской конвенции. Не расследуются противозаконные действия должностных лиц, приведшие к нарушению прав граждан", - подчеркнул Мамедли.

В исследовании выдвинут ряд рекомендаций. В частности, предлагается исключить из УК Азербайджана статьи 147 (клевета) и 148 (оскорбление) и установить за диффамацию только гражданскую общественность. Также должны быть заново расследованы уголовные дела, по которым журналисты были приговорены к тюремным срокам, с последующим освобождением незаконно осужденных. Должны применяться на практике законы о защите журналистов при выполнении профессиональной деятельности, обеспечению им доступа к информации, сказано в документе.

Кроме того, в нем отмечается необходимость в полной мере исполнять решения ЕСПЧ и рекомендации Комитета министров СЕ, обеспечить исключение из правоохранительной и судебной систем должностных лиц, ответственных за нарушения прав граждан в конкретных делах, рассмотренных Страсбургским судом. Власти должны проявить политическую волю и учесть отчеты ПАСЕ и местных правозащитников относительно освобождения политзаключенных. Должны исполняться предписания общего характера в решениях ЕСПЧ по обеспечению свободы выражения, прекращения преследования пользователей социальных сетей, говорится в исследовании.

Сокоординатор Союза за свободу политзаключенных Азербайджана Эльшан Гасанов полностью согласен с выводами исследования ИДИ. "В этом году ситуация со свободой выражения еще более ухудшилась. Если в последние годы суды воздерживались от приговоров по диффамационным делам с наказанием к лишению свободы, то сейчас такие вердикты выносятся, причем в отношении известных в обществе людей, а наказания даются по максимуму. В этом году трижды был приговорен к лишению свободы по обвинениям в клевете и оскорблению лидер партии Граждан и развитие Али Алиев. К шести месяцам приговорен правозащитник Ильхам Асланоглу. Год тюрьмы получил активист и ведущий Youtube-канала Абид Гафаров. На днях был арестован журналист Аваз Зейналлы, а также известный адвокат Эльчин Садыгов, защищающий многих политзаключенных. Я не говорю еще о десятках других активистов, которых подвергли приводу и административным арестам. На сегодняшний день число политзаключенных в Азербайджане вновь превышает сто человек", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что за свободу выражения в тюрьмах содержатся также журналисты Эльчин Мамед и Полад Асланов, блогеры Аслан Гурбанов и Рашад Рамазанов.

В Азербайджане распространена практика политически мотивированных административных арестов. Они применяются произвольно в нарушение требований национального законодательства и Европейской конвенции прав человека, ранее заявил местный неправительственный Институт демократических инициатив.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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