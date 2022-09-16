Международные правозащитные структуры потребовали освобождения Садыгова и Зейналлы

16 сентября 2022, 12:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обсерватория по защите правозащитников, совместная программа Международной федерации за права человека и Всемирной организации против пыток начали кампанию в защиту арестованных в Азербайджане адвоката Эльчина Садыгова и журналиста Аваза Зейналлы.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был также задержан адвокат Эльчин Садыгов. В ходе обысков у адвоката силовики изъяли документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Садыгов назвал "черным пиаром" обвинения в получении взятки Авазом Зейналлы. Азербайджанские правозащитники назвали арест адвоката и журналиста политическим преследованием. Оба арестованы на четыре месяца. Эти аресты продолжают кампанию по преследованию представителей гражданского общества и независимых медиа в Азербайджане, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы, а Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы взяла их дела под контроль.

Обсерватория по защите правозащитников, совместная программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT) призвали своих сторонников направить обращения к руководству Азербайджана с требованием освободить адвоката и журналиста.

"В Обсерваторию поступила информация о произвольном аресте независимого журналиста Аваза Зейналлы и адвоката-правозащитника Эльчина Садыгова. Зейналлы является владельцем и главным редактором независимого новостного агентства Xural. Садыгов - известный юрист, отстаивающий права политзаключенных, журналистов и жертв нарушений прав человека в стране", - говорится в сообщении, опубликованном 15 сентября на сайте FIDH.

В сообщении рассказывается о событиях, предшествовавших арестам журналиста и адвоката. В нем также указано на то, что Зейналлы ранее отбывал три года тюремного заключения после "несправедливого приговора", вынесенного в 2012 году по обвинениям во взяточничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Правозащитники считают, что приговор в виде девяти лет лишения свободы был вынесен "в отместку" за отказ Зейналлы "принять деньги от проправительственного политика в обмен на благоприятное освещение властей в его газете".

Обсерватория также заявляет "о серьезных и широко распространенных злоупотреблениях и запугивании независимых журналистов и правозащитников в Азербайджане". Она призывает власти Азербайджана немедленно освободить Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова, прекратить уголовное преследование, "уважать их право на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство".

Обсерватория и Международная федерация прав человека призвали свои сторонников написать президенту, генпрокурору, министру юстиции и главе представительства Азербайджана в ООН написать обращения с требованиями гарантировать физическую неприкосновенность и психологическое благополучие Зейналлы и Садыгова, немедленно и безоговорочно освободить их, а также всех произвольно задержанных в стране правозащитников, прекратить все акты преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении адвоката и журналиста и всех правозащитников в Азербайджане.

Две международные правозащитные структуры - Институт прав человека Международной ассоциации адвокатов (IBAHRI) и "Защита медиа" (Media Defense) - также выразили беспокойство из-за уголовных дел против Эльчина Садыгова и Аваза Зейналлы.

"Арест и содержание под стражей Садыгова вызывает серьезную обеспокоенность в отношении законности процедур, примененных против него, и их соответствия международным стандартам в области прав человека. Во время обыска в его доме и офисе власти изъяли материалы, относящиеся к делам, над которыми работает Садыгов, а также его электронные устройства. Эти материалы защищены юридической профессиональной привилегией и содержат конфиденциальную информацию, касающуюся серьезных нарушений прав человека. Этот материал должен быть немедленно возвращен", - говорится в заявлении двух организаций, которое цитирует агентство Turan.

Авторы документа отмечают, что "действия против Эльчина Садыгова не являются единичным случаем, а отражают тенденцию преследования критических голосов в Азербайджане, включая политиков, журналистов, адвокатов и правозащитников".

"Это последнее злоупотребление правовой системой оказывает пугающее воздействие на юристов, занимающихся защитой прав человека в Азербайджане. Садыгов должен быть немедленно освобожден, и должно быть обеспечено уважение его прав и свобод в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - говорится в заявление, которое подписали директор IBAHRI Баронесса Хелена Кеннеди К.К. и генеральный директор Media Defense Алинда Вермеер.

Они также напомнили о том, что ранее комиссар Совета Европы по правам человека заявлял об обязанности властей Азербайджана обеспечить правозащитникам и журналистам условия для свободной и безопасной работы.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на критику международных структур арестов Садыгова и Зейналлы.

Адвокат Садыгова Бахтияр Гаджиев сказал, что сегодня должна быть рассмотрена апелляция на арест его подзащитного. "Эльчин Садыгов не имеет жалоб на условия содержания и обращения. Однако он отвергает обвинение. Мы добивается его освобождения из-под стражи с последующим прекращением уголовного преследования", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) ранее был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018". В декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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