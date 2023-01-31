Защита обжаловала арест двух активистов ПНФА

31 января 2023, 02:56

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Адвокат Немат Керимли подал жалобы на административные аресты двух активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анара Гусейнова и Ровшана Сафарова. Защита просит отменить решения об арестах и освободить активистов.

Как писал "Кавказский узел", 20 января тысячи жителей Баку в годовщину ввода советских войск в Азербайджан посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв тех событий. После шествия был задержан, а затем арестован на 30 суток член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов, обвиненный в хулиганстве и неподчинении полиции. 24 января стало известно, что по обвинениям в неподчинении полиции также на 30 суток арестован другой активист ПНФА Ровшан Сафаров и еще 4 членов движения "Мусульманское единство" Гасан Аббасзаде, Низами Ахмед, Имран Мамедли и Тарлан Сейидов.

Адвокат Немат Керимли 30 января подал апелляционные жалобы на аресты в административном порядке Анара Гусейнова и Ровшана Сафарова.

«Оба активиста считают, что их арестовали в связи с участием в траурном шествии к Аллее шехидов по случаю Дня скорби 20 января. Однако в протоколах полиции и решениях суда указывается, что якобы активисты, идя по улице, «безадресно нецензурно выражались, демонстрируя открытое неуважение к обществу», а когда сотрудники полиции призвали их порядку, «не подчинились» им и «продолжали нарушать общественный порядок». При этом свидетелями против активистов являются сами полицейские. Интересно, что Гусейнова задержали после шествия перед зданием Кабинета министров, когда с ним были другие активисты, а также большое число других свидетелей. И, несмотря на это, в протоколе было указано местом задержания совсем другая территория. Кроме того, обоим активистам не позволили после задержания связаться с близкими, пригласить адвокатов по выбору, что является грубым нарушением закона. Об аресте Сафарова я вовсе узнал случайно, когда посетил Гусейнова в Бинагадинском центре содержания арестованных в административном порядке», - рассказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что в апелляционных жалобах содержится просьба отменить решения судов в отношении активистов и освободить их из-под стражи.

Адвокат сказал, что после 24 января не имел возможности встретиться с подзащитными. «На нашей встрече 24 января активисты сказали, что не имеют жалоб на обращение с ними. Однако выразили недовольство качеством еды, подаваемой в изоляторе», - сказал адвокат.

По его словам, согласно законодательству, рассмотрение жалоб должно состояться в течение трех дней после их подачи. Эти сроки, добавил адвокат, иногда могут затянуться на 1-2 дня из-за загруженности апелляционного суда.

В ПНФА убеждены, что оба активиста были арестованы за участие в траурном шествии. «Власти каждый год чинят нам препятствия в посещении Аллеи шехидов в организованной форме. В этом году полиция также продержала нас полтора часа, прежде чем пропустить в Аллею. И то пропускали небольшими группами. Полиция поставила железное ограждение и с определенным интервалом пропускала по 10-15 человек. Анар и Ровшан эмоционально возмутились этому. И в очередной раз сами отодвинули это ограждение, чтобы побольше людей прошли. Полицейские были обозлены, но там никаких мер не приняли. Но, видимо, это «зафиксировали у себя» и обоих активистов потом задержали. Анара и ранее задерживали на протестной акции в Баку 11 января. А Ровшан буквально за два дня до ареста провел семь суток голодовки в знак солидарности с Тофигом Ягублу. На шествие 20 января он пришел как раз завершив голодовку», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

По его словам, Гусейнов является членом Масаллинской районной организации, а Сафаров – Хатаинской районной организации ПНФА. «Анар Гусейнов хотя из Масаллинского района, но он с семьей, в которой двое малолетних детей, живет на съемной квартире в Баку. Он единственный кормилец в семье. Анар зарабатывает тем, что работает экспедитором в торговой фирме и развозит по магазинам товары с оптовых рынков. У Ровшана Сафарова трое малолетних детей. Он занимается поденным трудом различной работой. Арест обоих поставил в затруднительное положение их семьи. Мы собрали среди членов партии помощь для их семей. Анару оплатили аренду квартиры и дали денег его семье на покупку продуктов на месяц. Семье Ровшана также дали денег на пропитание в течение месяца. Кроме того, партия привлекла к защите адвоката. Благо, адвокат Немат Керимли как всегда согласился защищать наших активистов по самому минимальному тарифу адвокатских услуг», - рассказал Мираламли.

В движении «Мусульманское единство» (ДМЕ) корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что арестованным после участия в траурном шествии 20 января активистам этой организации для подачи апелляционных жалоб пока адвокатов привлечь не удалось. При этом, пресс-секретарь ДМЕ уточнил, что после шествия были арестованы не четверо, а шестеро активистов движения.

«В День скорби активисты «Мусульманского единства» шли вместе. Они скандировали лозунги в дань уважения памяти шехидов Карабахской войны и Кербелы (события VII века, когда отряд внука пророка Мухаммеда имама Хусейна был разбит в неравном бою с войсками Омеядов - прим. «Кавказского узла»). После шествия были задержаны более 10 активистов. Часть из них отпустили. Однако Гасан Аббасзаде, Низами Ахмед, Имран Мамедли, Тарлан Сейидов, Ровшан Алиев и Тельман Рашидов были арестованы в административном порядке на 30 суток по обвинению в «неподчинении полиции». Конечно же, это надуманные обвинения. К сожалению, мы пока не смогли привлечь к их защите адвокатов для обжалования арестов. Адвокаты, которые ранее защищали активистов ДМЕ, сейчас чрезвычайно заняты. Другие адвокаты требуют очень больших гонораров за свои услуги», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД отвергли утверждения об арестах активистов ПНФА и ДМЕ по «ложным обвинениям». «Эти лица арестованы за совершение конкретных административных правонарушений, их вина подтверждена судом», - сообщил сотрудник ведомства корреспонденту «Кавказского узла».

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