Число арестованных после траурного шествия в Баку выросло до шести

25 января 2023, 12:54

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Еще пять активистов в Баку арестованы на 30 суток после участия в траурном шествии в годовщину событий "Черного января", сообщили представители оппозиции, назвав аресты политически мотивированными.

Как писал "Кавказский узел", 20 января тысячи жителей Баку в годовщину ввода советских войск в Азербайджан посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв тех событий. После шествия был задержан, а затем арестован на 30 суток член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов, обвиненный в хулиганстве и неподчинении полиции. В партии причины ареста Гусейнова назвали надуманными и политически мотивированными. МВД Азербайджана отвергло утверждения о политических мотивах ареста Гусейнова.

Член ПНФА Ровшан Сафаров пропал 22 января, и только спустя 36 часов выяснилось, что он арестован в административном порядке на 30 суток, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА.

"Ровшан Сафаров перестал выходить на связь с утра 22 января. При этом прояснить его судьбу в органах полиции не удавалось. Об его аресте сообщил адвокат Немат Керимли. 24 января он встретился в Центре содержания арестованных в административном порядке с другим нашим активистом Анаром Гусейновым. Там он узнал, что здесь же находится Ровшан Сафаров, и он арестован на 30 суток по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям представителям полиции) КоАП", - рассказал он.

По словам представителя партии, Гусейнов и Сафаров 20 января участвовали в шествии на Аллею шехидов. "Полиция задержала колонну ПНФА на полтора часа. Анар и Ровшан вместе выразили возмущение этому. Анар задержали в тот же день и арестовали на 30 суток. И теперь, как выясняется через два дня, задержали и также на 30 суток посадили Ровшана. Уже после того, как адвокат Керимли передал нам информацию об аресте Сафарова, из полиции подтвердили это. Конечно же, эти аресты политически мотивированны", - сказал представитель ПНФА, добавив, что к защите Сафарова будет привлечен адвокат, который обжалует арест.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Лидер ПНФА Али Керимли осудил арест Сафарова. "Вот истинное отношение правящего режима к семьям шехидов. Ровшан Сафаров - сын шехида, его отец Явер Сафаров погиб в 1994 году в боях за Горадиз. Ровшан вырос без отца. Но сейчас выясняется, что к нему как сыну шехида нет никакого уважения власти. Узнав, что он является активным членом ПНФА, его включили в «черный список». Его фактически похитили и тайно «экспресс-судом» посадили на 30 суток. Похоже, началась новая волна репрессий", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Керимли.

Али Керимли добавил, что Сафаров стал вторым членом ПНФА, арестованным после участия в шествии. Но арестованы также четыре члена Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ), подчеркнул он.

"Как нам стало известно, помимо активистов ПНФА, за участие в шествии 20 января в административном порядке были на 30 суток арестованы члены Движения «Мусульманское единство» Гасан Аббасзаде, Низами Ахмед, Имран Мамедли и Тарлан Сейидов. Власти хотят монополизировать народную память. Они хотят, чтобы даже почтение памяти шехидов проходило по их сценарию, чтобы на этих мероприятиях не было видно неугодных им политических и общественных организаций", - сказал Керимли.

Представитель ДМЕ подтвердил информацию об аресте названных активистов движения. "Наши активисты в День скорби организованно совершили шествие на Аллею шехидов. После шествия и на следующий день были задержаны порядка 10 активистов «Мусульманского единства». Большинство отпустили, но четырех человек подвергли арестам", - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Активист ДМЕ Расиф Чырагов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что был задержан 21 января. "Меня отвезли в Насиминское районное управление полиции Баку. Узнав, что я участник Отечественной (второй карабахской войны 2020 года. – Прим. "Кавказского узла"), а отец мой погиб в первой карабахской войне, меня вскоре отпустили, но велели держаться подальше от «Мусульманского единства»", - сообщил Чырагов.

Получить комментарии в пресс-службе МВД не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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