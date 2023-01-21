Оппозиционер Анар Гусейнов арестован в Азербайджане

21 января 2023, 22:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Анар Гусейнов, задержанный после шествия в годовщину событий "Черного января", арестован на 30 суток по обвинению в хулиганстве и неподчинении полиции. В партии озвученные полицией причины ареста Гусейнова назвали надуманными и политически мотивированными.

Как писал "Кавказский узел", жители Баку 20 января отметили траурным шествием годовщину ввода советских войск в Азербайджан. Тысячи человек пришли на Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв тех трагических событий.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов, известный еще как Анар Аркиван, был задержан 20 января лицами в штатском около здания Кабинета министров после того, как посетил Аллею шехидов, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

В тот же день, решением суда он был арестован на 30 суток по обвинению в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана, сообщили в партии.

В ПНФА считают обвинения в адрес Гусейнова надуманными и политически мотивированными. «Мы 20 января, в День скорби, намеревались организованно посетить Аллею шехидов, чтобы отдать дань памяти павшим в борьбе за независимость Азербайджана. Но, как и в прошлые годы, власти стали чинить нам препятствия. Когда мы подходили к аллее, нам путь перекрыли сотрудники полиции. Они открыли дорогу только через полтора часа, при этом людей из нашей колонны стали пропускать маленькими группами. Целью было не допустить съемок массовости колонны ПНФА. Даже в День скорби власти не отказались от своей предвзятости. В довершение ко всему после шествия задержали и арестовали Анара Гусейнова», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» лидер ПНФА Али Керимли.

Одним из свидетелей задержания Гусейнова стал член ПНФА Гафгаз Джафаров. «Мы, возвращались с траурного шествия. Там полиция нам необоснованно создала препятствия. Некоторые активисты, включая Анара, в спокойной форме высказали недовольство. Когда мы возвращались, то почувствовали, что за Анаром есть слежка. Мы, несколько человек, сопровождали его. Когда мы дошли до здания Кабинета министров, на нас напали пять или шесть людей в штатском. Они, отбросив нас, схватили Анара и увезли его в неизвестном направлении. Потом выяснилось, что он арестован на 30 суток», - рассказал Джафаров корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД Азербайджана отвергли критику ПНФА в адрес полиции. «Чтобы не возникло давки, посетители пропускались на Аллею шехидов поочередно. Мы не делали никакой разницы для посетителей по политической принадлежности. К сожалению, некоторые лица пытались нарушить принцип очередности и озвучивали различные претензии», - сказали в ведомстве корреспонденту «Кавказского узла».

По утверждению представителя МВД, в действиях Гусейнова были «признаки хулиганства», и потому собранные в отношении него материалы были направлены в суд, который "вынес соответствующее решение".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.