Годовщина "Черного января" в Баку дала оппозиции повод для упрека в адрес властей

20 января 2023, 14:25

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Жители Баку сегодня приняли участие в траурном шествии в память о погибших после ввода советских войск в Азербайджан. Власти страны в угоду властям России не дают должной оценки событиям 33-летней давности, указали представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину ввода советских войск в Азербайджан, которая отмечается 20 января, жители Баку приходят на Аллею шехидов (павших героев), чтобы почтить память погибших. Массовое посещение мемориала по традиции продолжается до вечера. В последние 10-15 лет государственная пропаганда больше говорит о значении выступления Гейдара Алиева в Москве (21 января 1990 года будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев провел в Москве пресс-конференцию, на которой осудил ввод войск в Азербайджан), чем о героизме простых азербайджанцев, посетовал в 2022 году участник шествия, пенсионер Исмаил Гусейнзаде.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" ""Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Бакинцы приняли участие в траурном шествии

Сегодня с утра в Баку и других городах Азербайджана проводится народное шествие к Аллеям шехидов. В 12 часов (11 мск) была объявлена минута молчания, она транслировалась на всех телеканалах с улиц Баку и из города Шуша. На улицах Баку водители остановили автомобили и сигналили, как это делали корабли Каспийского флота в день расстрела азербайджанцев.

Движение автомобилей в районе Парламентского проспекта сегодня ограничено, чтобы не мешать шествию граждан. Пешеходов, не участвующих в шествии, полицейские также направляли по альтернативным маршрутам, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Среди участников шествия, как всегда, много людей юного возраста, явно не заставших события 19-20 января 1990 года. Люди идут с цветами. Традиционно маршрут шествия и Аллея шехидов убрана красными гвоздиками, ставшими символом трагедии.

В связи с траурной датой сегодня в Азербайджане нерабочий день, школы также не работают. При этом шествие школьников к Аллеям шехидов проводилось 18-19 января, чтобы избежать неудобств, вызванных большим числом участников траурных акций. В школах в эти дни проводятся траурные мероприятия, в учреждениях организуются собрания.

Очевидцы событий рассказывают о них следующим поколениям

Участник шествия Парвиз Аббасов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 19-20 января 1990 года в составе добровольческого отряда Народного фронта Гянджи, вооруженного охотничьими винтовками, охранял азербайджанские села рядом с этим городом. "В январе азербайджанские села подвергались атакам хорошо вооруженных армянских боевиков, прибывающих в Азербайджан из Армении на вертолетах МИ-8. В составе отрядов НФА было около 500 бойцов, все гражданские люди, отслужившие в армии, среди них несколько женщин с медицинскими сумками. В боях с армянскими боевиками с нашей стороны были убитые и раненые. Советская армия народ не защищала, только ездила на БТР по селам и стояла на дорогах", - рассказал он.

По его словам, о трагедии в Баку члены отряда узнали из сообщения по рации, которая была в машине скорой помощи. "Наш отряд узнал о расстреле народа утром, в селе Тодан, 20 января. Говорили о 50 тысячах убитых в столице и ожидаемом нападении советской армии на Гянджу. Тогда руководство приказало спустить с гор все отряды НФА для защиты города. На улицах Гянджи стали строить баррикады. Я срочно вернулся в Баку, так как не мог дозвониться до родных, не знал, живы ли они", - поделился воспоминаниями участник событий.

Педагог 23-й бакинской школы Наргиз Алиева в 1990 году была двухлетним ребенком и сама не помнит, но знает из рассказов матери, что в ночь на 20 января они с годовалой сестрой и мамой провели, лежа на полу, так как вдоль пятиэтажного дома, рядом с нынешним зданием парламента, стреляли советские военные. "Мама рассказывала, что все небо было в светящихся линиях от летящих по воздуху пуль. На следующий день некоторые улицы и площади Баку были залиты кровью, люди убирали трупы под надзором стоящих рядом вооруженных солдат, рассказывала мне мама. Я преподаю информатику в начальных классах, в мои обязанности входит рассказывать детям о трагедии, произошедшей 33 года назад", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В траурном шествии в Баку сегодня участвовал 15-летний подросток. По его словам, о событиях 33-летней давности его сверстники знают по школьным урокам и телевизионным передачам. Они коллективно, всем классом посещают Аллею шехидов. Кроме того, в школе выставляются стенды с фотографиями убитых.

"Мы гордимся героизмом наших отцов. Они безоружными вышли навстречу автоматчикам в советских военных машинах. Известно два случая проезда БМП по автомобилям, в которых находились гражданские люди. Среди погибших много моих ровесников, есть даже шехиды младше меня... В нашей семье оба деда видели события своими глазами, рассказанное ими ужасает", - рассказал подросток корреспонденту "Кавказского узла".

Историк Назим Мустафа назвал ввод советских войск в Азербайджан "второй оккупацией" в XX веке после агрессии Красной армии в 1920 году. "Ввод войск производила ночью с 19 на 20 января 1990 года по приказу Горбачева, получившего телеграмму первого секретаря компартии Азербайджанской ССР Абдурахмана Везирова о попытке свержения власти в Баку. В 1989 году комитет Аркадия Вольского в Нагорном Карабахе оторвал регион от Азербайджана, 15 тысяч азербайджанских жителей Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла") были изгнаны, эта несправедливость, потворничество Кремля армянскому национализму вывела людей на улицы. 60-тысячный контингент советской армии был введен в страну для подавления освободительного движения в Азербайджане", - сообщил историк корреспонденту "Кавказского узла".

19 января МИД Азербайджана разместил на своем сайте заявление, раскрывающее официальное отношение Баку к событиям 33-летней давности. "Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения, начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа […] совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением. Сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное против азербайджанского народа", - заявил МИД, упомянув также о победе азербайджанской армии в карабахской войне 2020 года и пообещав и впредь "достойный ответ" на действия против независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Союзнические отношения Баку и Москвы повлияли на освещение трагедии 1990 года

МИД Азербайджана умалчивает о принципиальном заявлении Народного фронта Азербайджана, днем 20 января 1990 года назвавшего Кремль "преступником", а также заявление Верховного Совета АзССР в ночь на 22 января того же года, отметил председатель Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

"На чрезвычайном заседании Верховного совета было объявлено начало обсуждения расторжения союзного договора между Азербайджанской ССР и СССР, а руководство страны обвинено в преступлении против народа. Была создана депутатская комиссия для расследования преступлений московских органов власти СССР", - объяснил Иса Гамбар корреспонденту "Кавказского узла".

Придя к власти, Гейдар Алиев под предлогом отсутствия политической и правовой оценки этой трагедии санкционировал длительные обсуждения в парламенте, с прямой трансляцией на ТВ, но обсуждения ни к чему не привели, констатировал председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

"Решений не приняли из-за того, что виновники бакинской трагедии в то время руководили Советским Союзом, событию не была дана политическая оценка. До сегодняшнего дня ни один виновник расстрела не наказан. Действующее руководство Азербайджана зависит от России, поэтому траурные мероприятия 20 января проводятся не так, как прежде, а тускло. Как правило, из Баку слышны только обвинения против Михаила Горбачева", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодняшняя власть в Баку частично замалчивает события января 1990 года, не говорит о том, как "империя душила независимость Азербайджана", поскольку Ильхам Алиев называет себя союзником России, а российская власть считает себя преемником СССР, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

"Алиев подписал с Путиным договор о союзнических отношениях накануне трагических событий в Украине, Азербайджан объявлен союзником России. Поэтому истинную историю событий 20 января действующая власть в Баку скрывает от народа", - сказал Керимли.

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