Бакинцы вышли на акцию памяти в годовщину "Черного января"

20 января 2022, 11:54

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Жители Баку пришли сегодня к мемориалу на Аллее шехидов, чтобы почтить память людей, погибших после ввода войск в Азербайджан 20 января 1990 года.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину ввода войск в Баку, которая отмечается 20 января, жители столицы Азербайджана приходят на Аллею шехидов (павших героев), чтобы почтить память погибших. Так, в 2018 году участники шествия принесли к могилам жертв красные гвоздики, ставшие символом этой трагедии. В знак траура гвоздики были разложены и в метро, которое в ночь на 20 января 1990 года стало убежищем для спасавшихся от обстрелов.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" ""Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Шествие к мемориалу жертв ввода войск в Баку и несколько районов республики началось сегодня в 10 часов (9 мск) после того, как президент Ильхам Алиев возложил траурный венок к мемориалу. По традиции, массовое посещение мемориала будет продолжаться до вечера.

В Баку сегодня дует порывистый холодный ветер с мокрым снегом, но люди группами, в том числе от предприятий, семьями и в одиночку идут по Парламентскому проспекту. Вестибюли бакинского метрополитена, подходы к мемориалу шехидов и территория около него выложены гвоздиками. За порядком на проспекте наблюдает полиция, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте шествия.

Говоря о событиях 20 января 1990 года, обычно упоминают ввод войск в Баку, но советская армия 20 января и несколькими днями ранее была введена на всю територию Азербайджанской ССР, напомнил участник шествия, 60-летний Ялчын Балаогланов.

Он сравнил азербайджанские события 32-летней давности с вводом войск ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года. "Генерал Язов (министр обороны СССР Дмитрий Язов. – Прим. "Кавказского узла") говорил, что в Баку 40 тысяч вооружённых людей и инструкторы с Ирана, вооружающие людей. Эта информация не нашла подтверждения так же, как и [слова] Токаева о 20 тысячах террористов в Казахстане", - сказал Балаогланов корреспонденту "Кавказского узла".

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране написал в Twitter, что "на Алматы было совершено по меньше мере шесть волн террористических атак, а общее число атакующих — 20 тысяч". Позднее Токаев удалил этот твит, сообщил 8 января "Коммерсант".

"Проходят годы, появляются новые факты, пропаганда усиливает одни страницы истории 20 января, уходят в тень другие. В последние 10-15 лет госпропаганда больше говорит о значении выступления в Москве 21 января 1990 года Гейдара Алиева, чем о героизме простых азербайджанцев", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник шествия, 65-летний пенсионер Исмаил Гусейнзаде.

21 января 1990 года будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев провел в постпредстве Азербайджана в Москве пресс-конференцию, на которой осудил ввод советских войск в Азербайджан.

Участник шествия Дэвид Агаронов в 1990 году служил в гражданском флоте на Каспии. "Ранним утром 20 января 1990 года корабли нашей нефтяной флотилии начали скапливаться на базе. Сначала была суматоха, диспетчерская служба была парализована, связи нет. Потом ситуация стала проясняться, моряки начали спонтанно собираться на корабле "Сабит Оруджев", который стоял на морвокзале. На собрании избрали штаб в составе семи капитанов, восстановлена диспетчерская служба и 120 кораблей флотилии были с миллиметровой точностью расположены в бухте, закрыв ее от Каспийской военной флотилии. Так была блокирована возможность ввода войск на Баку с моря", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".