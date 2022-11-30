Защита указала на нарушения в деле азербайджанской оппозиционерки Гаджибейли

30 ноября 2022, 13:18

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Члена оппозиционного движения Гюльтекин Гаджибейли должны были известить о том, что частный обвинитель инициировал ее уголовное преследование, указал адвокат оппозиционерки. Дело возбуждено из-за комментария под удаленным постом в соцсети, рассказала сама Гаджибейли после освобождения из полиции в Баку.

Как писал "Кавказский узел", член координационного совета Национального совета демократических сил Гюльтекин Гаджибейли была сегодня задержана в аэропорту Баку, когда прилетела из Брюсселя.

По словам члена НСДС Вахида Магеррамли, Гаджибейли продержали в аэропорту более двух часов. "Ей сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело по статье 147.2 УК Азербайджана (клевета о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления). После ее доставили в Насиминское районное управление полиции Баку", - рассказал он.

Силовики отпустили Гюльтекин Гаджибейли около 10 часов (около 9 мск), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама Гаджибейли. "Меня задержали около половины четвертого утра на паспортном контроле по прибытии из Брюсселя. Пограничники заявили, что я объявлена в розыск. Сначала меня сопроводили в Управление полиции на воздушном транспорте, а потом отвезли в Насиминское районное управление полиции", - рассказала Гюльтекин Гаджибейли.

По ее словам, выяснилось, что 27 октября против нее было возбуждено уголовное дело. "Я не была в Азербайджане с начала сентября. В мое отсутствие против меня было начато уголовное дело на основе жалобы в порядке частного обвинения по статье 147.2 (клевета о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления), но меня не поставили в известность, хотя мой мобильный телефон был доступен для звонков и смс-сообщений. Более того, меня объявили в розыск и даже назначили мне адвоката. Но и этот адвокат мне не сообщил об уголовном деле", - сказала Гаджибейли.

Она назвала обвинение «абсолютно абсурдным, бессмысленным и смехотворным», пояснив, что основанием для уголовного дела стал ее комментарий под постом пользователя в Facebook*. "Этот пользователь написал оскорбительный статус в Facebook* на почве национальной ненависти, и я считаю, что это было проявлением ксенофобии и сепаратизма. Это лицо - неизвестный пользователь социальных сетей. Несколько дней спустя он удалил пост. Но за уже несуществующий пост и комментарий суд объявил меня в розыск", - сказала Гаджибейли.

Она отметила, что из Насиминского РУП была доставлена в Насиминский районный суд. "Решение суда об объявлении меня в розыск и задержании было отменено. Однако судебное производство было обновлено, и 8 декабря будет проведен судебный процесс. После заседания в Насиминском районном суде меня отпустили", - сообщила она.

Гюльтекин Гаджибейли не назвала имя частного обвинителя, но сказала, что критиковала его в комментарии за «раскольническую деятельность» в азербайджанском обществе. "Этот человек готовил цикл интервью с Аликрамом Гумматовым. Он клеветал на правительство Народного фронта (в 1992-93 годах), называл Абульфаза Эльчибея (ныне покойный президент Азербайджана в 1992-93 годах) «фашистом», оправдывал сепаратистскую деятельность Гумматова. Недопустимо высказывать слова, направленные на разжигание розни между народами Азербайджана. Все мы граждане Азербайджана и все народы страны одинаково ценны. Превозношение одних народов над другими является ксенофобией, и это недопустимо", - сказала Гаджибейли, предположив, что власти используют лиц, разжигающих национальную рознь против политической оппозиции.

7 августа 1993 года в обстановке кризиса власти в Азербайджане, возникшего в результате военного мятежа в Гяндже, устроенного полковником Суретом Гусейновым, другой полковник Национальной армии Азербайджана Аликрам Гумбатов (Гумматов) провозгласил на территории семи южных районов страны Талыш-Муганскую республику в составе Азербайджана. Однако спустя две недели сторонники центрального правительства захватили здание главы исполнительной власти в Ленкорани, объявив о восстановлении суверенитета Азербайджана над южным регионом. В ходе столкновений три сторонника законной власти погибли и пятеро были ранены. Полковник Гумбатов бежал, а основная часть его военного формирования перешла на сторону правительства. Он был задержан и приговорен за измену Родине к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. В 2004 году президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Гумбатова, который сразу же отбыл в Нидерланды, где все эти годы проживала его семья.

Сотрудник Насиминского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о прошедшем заседании по делу Гаджибейли, но отказался назвать имя частного обвинителя.

Адвокат Гаджибейли Бахруз Байрамов не стал комментировать корреспонденту "Кавказского узла" суть обвинения, пояснив, что еще не знаком с материалами дела. Однако, он отметил, что сам процесс открытия уголовного дела сопровождался нарушением закона.

"В случаях подачи частного уголовного обвинения ответчика должны обязательно информировать. Недопустимо без его ведома принимать дело в производство и объявлять в розыск. Нынешние средства коммуникации позволяют информировать человека в любом месте мира. Они должны были направить повестку по месту жительства, установить ее мобильный телефон, позвонить ей. Найти Гаджибейли было несложно с учетом того, что она общественно-политический деятель, известный в обществе человек", - сказал Байрамов.

По его мнению, если действительно пост удален, то "вообще не может быть предмета уголовного дела". Адвокат отметил, что частным обвинителем по делу выступает «некая Лейла Ариф».

Лейла Ариф написала сегодня в Facebook* пост, в котором подтвердила, что подала жалобу против Гаджибейли. "Я буду подавать в суд на каждого, кто меня называет сепаратистом. Вы не можете использовать слова "талыш" и "сепаратист" как синонимы. Если еще кто меня назовет сепаратистом за интервью с Аликрамом Гумбатовым, я еще раз подам в суд", - написала Лейла Ариф. Получить ее комментарий корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось.

Если у частного обвинителя претензии вызвало название его «сепаратистом», то в этом случае жалоба необоснованна, высказал мнение руководитель "Группы права медиа" Халид Агалиев. "Действие статьи 147 применяется в случаях, когда лицо обвиняют в действиях, которые караются уголовным законом. Если кого-то назовут взяточником, то он может подать в суд. Но в Уголовном кодексе Азербайджана нет ответственности за «сепаратизм». Это политическое понятие", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

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