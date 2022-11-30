В Баку задержана оппозиционерка Гюлтекин Гаджибейли

30 ноября 2022, 09:19

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В Баку задержана член координационного совета Национального совет демократических сил (НСДС) Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли.

Она была задержана полицией рано утром приблизительно в 03.30 (02.30 по мск) в Бакинском аэропорту по прибытию из Брюсселя, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член НСДС Вахид Магеррамли.

По его словам, Гаджибейли продержали в аэропорту более двух часов. «Ей сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело по статье 147.2 УК Азербайджана (Клевета о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления). После ее доставили в Насиминское районное управление полиции Баку. Пока нам неизвестно, с чьей стороны подан иск против Гаджибейли», - сказал Магеррамли, добавив, что считает задержание политически мотивированным.

«По этой статьи не предполагается до завершения судебного процесса взятие под стражу», - отметил Магеррамли.

Отметим, что ст. 147.2 УК предусматривает наказание два года исправительных работ или три года лишения свободы.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили задержание Гаджибейли. "В отношении нее есть уголовное дело, проводится расследование", - сказал сотрудник ведомства, не раскрыв подробностей.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 27 июня 2018 г.ода Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам ПАСЕ, основываясь на докладе независимой следственной группы, расследовавшей факты коррупции в ассамблее, пожизненно запретил 14 депутатам доступ в здания и на мероприятия Совета Европы. Под санкции попали два действующих депутата Азербайджана Муслим Мамедов и Эльхан Сулейманов, а также бывший депутат Гюльтекин Гаджибейли. Последняя заявила о несправедливости решения в отношении нее. Позже с нее санкции были сняты. Председатель НСДС Джамиль Гасанли обвинил власти в преднамеренной лжи с целью дискредитации оппозиции. "Жизнь лжи коротка и это должно было быть в один день раскрыться. На фоне разоблачения коррупционной деятельности правящего режима в Азербайджане в ПАСЕ, власти попытались запачкать в этом деле и Гюльтекин Гаджибейли. Расчет был на то, чтобы в черном санкционном списке оказались бы не только депутаты от власти, но и представитель оппозиции Гюльтекин Гаджибейли, и нивелировать таким образом масштабы позора властей. Однако не получилось у них. Провокация режима была разоблачена", - сказал Гасанли "Кавказскому узлу".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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