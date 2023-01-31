Арестован активист партии Народного фронта Азербайджана

31 января 2023, 23:23

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Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов арестован на 30 суток по обвинению в хулиганстве и неповиновении полиции. В партии обвинения считают надуманными и связывают арест Гасанова с критикой властей.

Эльнур Гасанов был задержан сегодня утром в головном офисе энергораспределительной компании «Азеришыг» («Азерсвет»). Оттуда активиста доставили в Ясамальский районный суд Баку, который приговорил его к 30 суткам ареста по двум административным статьям - о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полицейского (статьи 510 и 535.1 КоАП Азербайджана), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

«Причиной похода Гасанова в «Азеришыг» стало отключение электричества дома у его 85-летней бабушки. Пожилой женщине 26 января отключили электричество из-за долга всего в 60 манатов (около 35 долларов США - прим. "Кавказского узла"). Эльнур сейчас живет у бабушки, чтобы смотреть за ней, у женщины пенсия закончилась, у Эльнура также не оказалось средств для погашения долга – у него нет постоянной работы. Он звонил в «Азеришыг», ему обещали, что подачу электричества восстановят, но делали этого», - пояснил Мираламли.

По словам представителя партии, восстановить электроснабжение под обещание оплатить долг в начале февраля Гасанову дали и 28 января в офисе Сабунчинского отдела «Азеришыг».

«29 января он вновь пошел туда, уже вместе со мной. Эльнур эмоционально выразил протест против бездушного отношения к проблеме пожилой женщины, вдове ветерана второй Карабахской войны, ведь государства декларирует заботу об этой категории населения. Вернувшись домой Эльнур написал критический пост о власти, указав, что чиновники не вели бы себя нагло, если бы не чувствовали себя безнаказанными. Он выразил мнение, что такую ситуацию создал сам глава государства. Вчера он заметил у своего дома подозрительных людей и не стал выходить из дома. Сегодня мы с ним поехали в головной офис «Азеришыг» и как только мы прибыли туда, его задержали двое в штатском и увезли в неизвестном направлении. Видимо за нами следили и знали, куда мы приехали. Потом я узнал, что Эльнура арестовали на 30 суток», - рассказал Мираламли.

На странице Гасанова в Facebook* последний пост был опубликован днем 30 января. «Три дня назад отключили электричество от счетчика, а сейчас пришли и отрезали провода от столба… Страна управляется по воровским понятиям (...) В отставку этот разбойный режим», - говорится в этой публикации.

Тезехан Мираламли считает надуманными обвинения в хулиганстве и неповиновении полиции, которые стали основанием для ареста Гасанова. ПНФА привлечет к защите Гасанова адвоката, чтобы тот обжаловал арест.

«Возмущение черствостью чиновников нельзя считать «хулиганством», а о «неподчинении полиции» и речи не может быть, потому что полицейских в Сабунчинском отделе «Азеришыг» не было. А при задержании Эльнур никакого сопротивления не оказал. При этом они не приняли во внимание, что он опекает пожилую бабушку, а его брат погиб во второй Карабахской войне», - подчеркнул он.

В Ясамальском районном суде "Кавказскому узлу" подтвердили информацию об аресте Гасанова, в «Азеришыг» отказались от комментариев, сославшись на отсутствие информации. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

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