Журналисты сочли ничтожной выгоду махачкалинцев от деприватизации имущества Амирова

28 января 2023, 15:45

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Переход в собственность государства коммунальных предприятий, изъятых у бывшего мэра Саида Амирова, не повлияет на качество услуг махачкалинцам, поскольку изношенные электросети и водопровод нуждаются в модернизации, указали дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 26 января Саратовский облсуд не удовлетворил апелляционные жалобы ответчиков и оставил в силе решение о конфискации имущества у Саида Амирова и связанных с ним людей и компаний.

6 сентября 2022 года Кировский райсуд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества родственников Саида Амирова и связанных с ним людей. Общая стоимость имущества превысила пять миллиардов рублей - это 356 объектов недвижимости, в том числе объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. Ответчиками по делу проходили 36 физических и юридических лиц. Часть из них обжаловали решение суда.

Деприватизация предприятий не отразится автоматически на качестве их услуг

Значительная часть изъятого имущества – инфраструктурные объекты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" экономический обозреватель еженедельника «Новое дело» Андрей Меламедов. "Это и водоканальные объекты и сети. Они функционировали и продолжат функционировать дальше так же. Смена собственника никак не отразится на их деятельности", - сказал он.

При этом несколько лет назад статус некоторых объектов помешал "Россетям" «навести порядок» в сетевом хозяйстве Дагестана, отметил Меламедов. "По мнению "Россетей", собственники сетей не вкладывались в развитие — не закупали новые трансформаторы, не ремонтировали сетевое хозяйство. Начинать "Россети" хотели с Махачкалы. Но столкнулись с тем, что сети города принадлежат частникам из окружения Саида Амирова. А по закону "Россети" вкладываться в чужое имущество не могли и, таким образом, не имели права заниматься модернизацией сетей", - рассказал Меламедов.

В Махачкале, как и в других населенных пунктах Дагестана, возмущение жителей вызывают частые и продолжительные отключения света. Отключения происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил в августе 2022 года замглавы Минэнерго Дагестана.

Кроме того, в планах "Россетей" была покупка коммуникационных сетей в Махачкале, добавил он. "Сейчас же, когда эти объекты уже перешли государству, ничто не мешает им заняться модернизацией. И если "Россети" возьмут к себе на баланс коммуникации, ситуация может улучшиться", - предположил Андрей Меламедов.

Другой вопрос, нужно ли это сейчас "Россетям", и не передадут ли сети вновь частным инвесторам, отметил журналист. "Неизвестно, осталось ли желание и возможность у "Россетей" в настоящее время заниматься модернизацией обветшалой инфраструктуры. Хватит ли возможностей городского и республиканского бюджета для обновления коммуникационного хозяйства. Ведь бюджет на 2023 год уже свёрстан. И в бюджет этого года модернизация этих объектов точно не попала", - пояснил журналист.

Что касается водопроводных и канализационных труб, то их изношенность составляет 70%, указал он. "Это по информации самого Водоканала. И, таким образом, передача этих коммуникаций республике приведёт к том, что на бюджет ляжет дополнительная нагрузка", - отметил Меламедов.

Передача объектов от частных собственников государству ничего не поменяет для простых жителей Дагестана, согласился и учредитель "Черновика" Магди Камалов. "От перемены мест слагаемых сумма не изменятся. Нет разницы, кто является собственником. Плохая ситуация с ЖКХ не потому, что все эти предприятия были во владении Амирова. Это системная проблема безалаберности в работе сетевых организаций в Дагестане", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, есть и бесхозные сети, и об этой проблеме "уже лет десять ведутся разговоры", отметл журналист. "Также и разговоры о газификации идут годами. В прошлом году озвучили этот вопрос на встрече с Путиным, была дана команда о газификации, но так она и осталась почти в том же состоянии", - поделился мнением Магди Камалов.

Факт перехода частных сетей в собственность государства не запустит автоматически их обновление, подчеркнул журналист. "А что мешало заменять сети, уже принадлежавшие ранее государству? Причина такой плохой работы в бюрократии, помноженной на коррупцию... Пока так будет, мы и будем сидеть без воды, газа и света", - сказал Камалов, добавив, что при этом одобряет передачу коммуникаций государству.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах. В июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Амиров отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии. В декабре 2017 года суд учел мнение тюремных врачей о том, что инвалидность Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить Саида Амирова по состоянию здоровья.

Поводом для иска стала приватизация предприятий, проведенная в 2008 году

Согласно иску Генпрокуратуры, в 2008 году на основании подложного постановления мэра Махачкалы о приватизации муниципальных предприятий были приватизированы МУП "Водоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Махачкалинские горэлектросети", после чего, в частности, МУП "Водоканал" было преобразовано в ОАО "Махачкалаводоканал", которому из муниципальной собственности передан 251 объект недвижимости - земельные участки, здания и сооружения, сообщило в августе 2022 года "Новое дело".

У ОАО "Махачкалаводоканал" прокуратура требовала изъять 75 земельных участков, 65 водопроводных и фекальных насосных, девять водопроводных и четыре канализационные сети. У ООО "Коммунсервис" прокуратура требовала изъять 29 земельных участков, 17 насосных станций, семь фекальных станций, три очистных сооружения, канализационную сеть длиной более 163 км и два водовода длиной 129 км и 174 км.

У ОАО "Махачкалатеплоэнерго" истец требовал изъять два здания и три земельных участка, у ООО "Теплоэнерго" - шесть зданий и шесть других объектов недвижимости, у ООО "Дагестанэнерго" - 17 объектов, в том числе 10 нежилых зданий, включая котельные. Кроме того, согласно иску, у ООО "Махачкалинская городская электросетевая компания" прокуратура требовала изъять 16 объектов, в том числе пять зданий и линии электропередачи.

Пока неизвестно, что произойдет с коллективами и менеджментом предприятий после их изъятия государством, сообщил в сентябре 2022 года "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. "Непонятно, на баланс какого ведомства, администрации, управления это все перейдет. Но у простых граждан появилась надежда, что сейчас, когда активы возвращаются государству, больше никто не сможет сказать, что ресурсоснабжающие организации частные, поэтому местные власти ничего с проблемой некачественных коммунальных услуг поделать не могут", - сказал он.

Защита Амирова отвергла в суде версию о его заинтересованности в приватизации предприятий

Адвокат Амирова Дмитрий Хорошилов в суде первой инстанции возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку Саид Амиров, по словам адвоката, не имел личной заинтересованности в приватизации муниципальных предприятий «Махачкалинский горводоканал», «Махачкалатеплоэнерго», «Махачкалинские городские электрические сети», сообщила 14 октября 2022 года со ссылкой на решение суда "Молодежь Дагестана".

По словам адвоката, решение о приватизации было принято собранием депутатов городского округа, а приватизация проводилась в соответствии с законодательством о приватизации для привлечения частных инвесторов и "поддержания работоспособности убыточных коммунальных предприятий и предотвращения их банкротства".

Мэр города, по версии защиты, никакого отношения к продаже указанных в иске объектов не имел, договоры купли-продажи не подписывал и не согласовывал, а также не давал указания на реализацию этого имущества. При этом сделки по продаже имущества, отметил адвокат, совершены до проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг и продажи акций по итогам аукционов, «законность которых ставится под сомнение стороной истца спустя почти 15 лет».

Решения собрания депутатов об одобрении увеличения уставного капитала предприятий за счет дополнительного размещения акций среди инвесторов по закрытой подписке никто в течение 13 лет не пытался обжаловать, подчеркнул Хорошилов.

По его словам, Саид Амиров считает, что «приватизация предприятий коммунальной сферы прошла в соответствии с законом без какой-либо коррупционной составляющей, его родственники никакой выгоды не получили, дальнейшая реализация имущества проходила по правомерным сделкам».

Однако судья решил, что Амиров через доверенных лиц, в том числе родственников, контролировал две компании - «Махачкалинское взморье» и «Три И» - и через этих посредников управлял компаниями «Махачкалаводоканал», «Махачкалатеплоэнерго» и «Махачкалинские горэлектросети», «принимая таким образом участие в их предпринимательской деятельности и незаконно извлекая прибыль от эксплуатации ими муниципального имущества».

«Амиров С. Д. вступал в конфликт с интересами службы, обогащал из нелегальных источников себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях, а также подконтрольные ему организации, которые осознанно и целенаправленно становились выгодоприобретателями от его коррупционных правонарушений», - процитировало издание текст решения суда.

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