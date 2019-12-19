Путин пообещал подумать над помилованием Саида Амирова

19 декабря 2019, 16:57

Вина бывшего главы администрации Махачкалы Саида Амирова доказана судом, напомнил президент России на сегодняшней пресс-конференции в ответ на просьбу помиловать Амирова, но не исключил такой возможности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Путин дает большую пресс-конференцию. Он, среди прочего, ответил на вопросы о том, достоин ли Рамзан Кадыров звания Героя России и нужно ли строить новые магистрали из Чечни в Грузию и на Кубань.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографии Саида Амирова., подготовленной "Кавказским узлом".

Главный редактор журнала "Директор школы, гимназии, лицея" Светлана Дробышева напомнила президенту о бывшем мэре Махачкалы Саиде Амирове. "Прошу помиловать того человека, который в 2006 году установил монумент русской учительнице в Махачкале - это Саид Амиров, который сейчас в заключении. По многочисленным данным, это был наговор против него", - сказала журналистка.

Путин отметил, что уже неоднократно получал обращения с просьбой помиловать Амирова. "Я еще посмотрю на это, но решение суда есть по этому поводу, и в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, в этом сомнения нет. Я знаю об этом, и мы подумаем", - пообещал президент, чья конференция транслируется в прямом эфире на канале "Россия-24".