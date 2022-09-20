Дело Амирова позволило вернуть коммунальные предприятия мэрии Махачкалы

20 сентября 2022, 00:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Изъятие городских объектов инфраструктуры в пользу государства по делу бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова выглядит как политическое решение, оно может поспособствовать амнистии осужденного чиновника, считают журналисты Гаджимурад Сагитов и Милрад Фатулаев.

Как писал "Кавказский узел", в августе генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала обратить в доход государства имущество осужденного за организацию убийств, бандитизм и подготовку теракта бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. В списке требований указаны также объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. Ответчиками и третьими лицами по делу проходили, помимо самого Амирова, около 70 физических и юридических лиц. 19 сентября стало известно, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства Амирова, его родственников и связанных с ним людей имущества на сумму более пяти миллиардов рублей.

Согласно иску Генпрокуратуры, в 2008 году на основании подложного постановления главы Махачкалы о приватизации муниципальных предприятий были приватизированы МУП "Водоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Махачкалинские горэлектросети", после чего, в частности, МУП "Водоканал" было преобразовано в ОАО "Махачкалаводоканал", которому из муниципальной собственности передан 251 объект недвижимости (земельные участки, здания, строения и сооружения).

Передел собственности Амирова никак не повлияет на простых жителей Махачкалы, считает главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов.

«В таких больших разборках всегда имеют место быть определенные договоренности. Это больше политический, чем экономический процесс», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

С тем, что передел предприятий, имеющих отношение к Амирову, не отразится на простых людях, согласен и главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатулаев.

«Все эти предприятия были высокорентабельными, это эффективный бизнес. Даже если они закроются, то изменится название, собственник и (предприятия) заработают вновь. Все специалисты там же будут работать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фатулаев отметил, что это был семейный бизнес Амирова, его друзей и родственников. Семья Амирова продолжает контролировать определенные предприятия, скорее всего, те, которые не имеют доступа к государственным ресурсам, сказал он. Формально ими управляют разные люди, но фактически они принадлежат Амирову, считает журналист.

"«Махачкалаводоканал», «Махачкалатеплоэнерго» и махачкалинские электросети относились ранее к муниципальным структурам. Через разные схемы они были выведены из ведения муниципалитета, и фактически оказались в руках группы частных лиц, близких к окружению Амирова. Забрать их обратно представляло сложность с юридической точки зрения, иначе это бы сделали давно", - отметил Фатулаев.

Он допустил, что существует некая кулуарная договоренность между Амировым, с одной стороны, и административными, правоохранительными структурами - с другой, чтобы эти предприятия, важные для Махачкалы и республики, были переданы под административное управление мэрии Махачкалы или республиканских структур.

«Поэтому решение суда прошло без скандалов и информационного шума. Возможно, эта и последующие сделки послужат со временем основанием для положительного решения по амнистии Саида Амирова», - предположил журналист.

Возникает вопрос, кто и как оценивал стоимость изъятых у родственников Саида Амирова и связанных с ним людей активов, насколько эти предприятия были близки непосредственно самому бывшему мэру и каков был процент его личного интереса в этом всем, отметил политолог Альберт Эседов.

«Пока доподлинно не известно, что произойдет с коллективами и менеджментом этих предприятий. Непонятно, на баланс какого ведомства, администрации, управления это все перейдет. Но у простых граждан появилась надежда, что сейчас, когда активы возвращаются государству, больше никто не сможет сказать, что ресурсоснабжающие организации частные, поэтому местные власти ничего с проблемой некачественных коммунальных услуг поделать не могут», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. По версии силовиков, Амиров пытался организовать покушение на депутата Народного собрания Дагестана и управляющего отделением Пенсионного фонда республики Сайгида Муртазалиева, который считался политическим конкурентом Саида Амирова. Самолет с Муртазалиевым намеревались сбить с помощью ПЗРК, а само преступление списать на боевиков. Суд признал членов группы Саида Амирова виновными в обстреле из гранатомета здания культурно-развлекательного комплекса "Москва" в Каспийске, покушении на жизнь сотрудницы прокуратуры Дагестана, в убийстве главы следственного отдела СК РФ по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. В сентябре 2017 года комиссия отказала в помиловании Амирову, несмотря на 189 обращений в его поддержку. Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин тогда пояснил, что все обращения в поддержку осужденного написаны "как будто под копирку". В декабре 2017 года суд принял во внимание заключение тюремных врачей о том, что инвалидность Саида Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить его по состоянию здоровья, говорится в биографии Саида Амирова, подготовленной "Кавказским узлом".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.