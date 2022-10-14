Обжаловано решение передать государству имущество Саида Амирова

14 октября 2022, 07:21

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Одиннадцать жалоб поданы на решение суда изъять в пользу государства имущество осужденного мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей и компаний.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Кировский райсуд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей. Общая стоимость имущества превысила пять миллиардов рублей - это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании.

Ответчиками по делу проходили 36 физических и юридических лиц, в качестве третьих лиц - 27 граждан, администрация Махачкалы и семь компаний.

Ответчики по делу об обращении в доход государства имущества, доставшегося им от Саида Амирова, обжаловали решение суда, сообщила 13 октября "Молодежь Дагестана". Срок подачи жалоб истек 13 октября, уточнило издание.

Согласно карточке дела, подано 11 жалоб на решение суда: пять жалоб подали ответчики, шесть – представители. В карточке не указано, кто именно обжаловал решение суда. Принятой к рассмотрению, по состоянию на 06.55 мск, числится лишь одна из жалоб, поданная раньше других, 6 октября.

Напомним, согласно иску Генпрокуратуры, в 2008 году на основании подложного постановления мэра Махачкалы о приватизации муниципальных предприятий были приватизированы МУП "Водоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Махачкалинские горэлектросети", после чего, в частности, МУП "Водоканал" было преобразовано в ОАО "Махачкалаводоканал", которому из муниципальной собственности передан 251 объект недвижимости - земельные участки, здания, строения и сооружения.

Передел собственности Амирова никак не повлияет на простых жителей Махачкалы, это выглядит как политическое решение, которое может поспособствовать амнистии чиновника, указали журналисты Гаджимурад Сагитов и Милрад Фатулаев.

Саид Амиров отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии. В сентябре 2017 года комиссия отказала Амирову в помиловании, несмотря на 189 обращений в его поддержку. Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин тогда пояснил, что все обращения в поддержку осужденного написаны "как будто под копирку". В декабре 2017 года суд принял во внимание заключение тюремных врачей о том, что инвалидность Саида Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить его по состоянию здоровья.

Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографической справке о Саиде Амирове, подготовленной "Кавказским узлом".

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