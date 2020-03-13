Просьба Саида Амирова о помиловании передана губернатору Оренбургской области

13 марта 2020, 13:50

Прошение о помиловании бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, приговоренного к пожизненному заключению, направлено для рассмотрения губернатору Оренбургской области Денису Паслеру.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года комиссия отказала в помиловании Саиду Амирову, несмотря на 189 обращений в его поддержку. Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин тогда пояснил, что все обращения в поддержку бывшего мэра Махачкалы написаны "как-будто под копирку", а "прежние заслуги [Амирова] не дают права распоряжаться жизнями мирных людей, не дают права становиться хозяином, которому все должны безмолвно подчиняться". В декабре 2019 года помиловать Амирова попросила главный редактор журнала "Директор школы, гимназии, лицея" Светлана Дробышева. С этой просьбой она обратилась к Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции. Президент России пообещал подумать над этим вопросом, отметив при этом, что вина Амирова доказана судом.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографии Саида Амирова, подготовленной "Кавказским узлом".

Ходатайство о помиловании Саида Амирова, который отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии, поступило в областную комиссию, откуда документы были направлены для дальнейшего рассмотрения губернатору региона Денису Паслеру, сообщил сегодня председатель региональной комиссии по вопросам помилования Александр Колотов.

"Решение комиссии в отношении осужденного было направлено губернатору Оренбургской области для дальнейшего рассмотрения. Обращения граждан и организаций в отношении Амирова С. Д. были приложены к указанным материалам о помиловании осужденного", - цитирует Колотова ТАСС.

Председатель комиссии не уточнил, какое решение приняла комиссия, а также, когда было подано ходатайство о помиловании. "Прошение в секретариат губернатора не поступало", - сказали в свою очередь в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Оренбургской области Альбина Абязова отметила, что жалоб на условия содержания и состояние здоровья Амирова нет. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе уточнили, что в 2020 году никаких обращений от Амирова не поступало.

На сайте УФСИН по Оренбургской области сегодня к 13.45 мск нет информации по поводу прошения Амирова о помиловании.