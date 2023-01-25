Алаудинов счел постановочным видео с жалобой на чеченских бойцов

25 января 2023, 08:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал постановочным видеоролик с жалобой от имени российских бойцов на действия чеченских силовиков, объявив, что его подчиненные не позволяют себе противоправных поступков.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Новое назначение Алаудинова стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу влияния, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

22 июля 2022 года стало известно, что Апти Алаудинов, ранее уволенный Путиным с поста начальника полиции Чечни, возглавил Совет безопасности республики. Рамзан Кадыров пояснил, что Алаудинов как командир спецподразделения "Ахмат" "хорошо себя проявил" в военной операции на Украине. В августе того же года Алаудинов получил звезды Героя России и Героя ЛНР.

На видео с жалобой на действия чеченского спецназа Апти Алаудинов отреагировал поздно вечером 24 января. "Распространяется видеозапись «бойцов» украинских нацформирований, которые в форме российских военнослужащих жалуются на невыносимые страдания от спецназа «Ахмат». Во-первых, я являюсь не только командиром спецназа «Ахмат», но и заместителем командующего 2-м армейским корпусом ЛНР. Во-вторых, за все время нашего нахождения в зоне проведения СВО не было ни одного случая противоправных действий со стороны бойцов спецназа «Ахмат»", - написал он в своем телеграм-канале.

Если же действительно были допущены "какие-то правонарушения со стороны наших бойцов", то есть "соответствующие органы государственной власти", добавил он. "Пусть обращаются. Есть прокуратура, следственный комитет, полиция, ФСБ и т.д. Все эти службы полноценно представлены в ЛНР", - указал Апти Алаудинов.

"Режиссёром-постановщиком видеоролика" является "некий чеченоговорящий Халитов, скрывающийся под патронажем лгбтэшников за границей", объявил помощник главы Чечни. "Не смогли ничего противопоставить нам на поле боевых действий? Решили попробовать на известном себе поле лжи? Ничего не получится!" – написал он.

Апти Алаудинов не уточнил, имеет ли в виду, говоря о Халитове, живущего в Турции чеченского блогера и критика властей Чечни Хасана Халитова или другого человека с такой фамилией.

Видео, на которое отреагировал помощник главы Чечни, размещено 24 января, в частности, в телеграм-канале "Оплот Ичкерии", в котором публикуется резкая критика в адрес властей Чечни.

На кадрах видео видны несколько человек в военной форме, один из них от имени собравшихся "бойцов ЛНР", как утверждается в ролике, обращается к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. В частности, авторы видеообращения пожаловались, что после назначения Апти Алаудинова чеченские бойцы избивают их и отбирают деньги. "Мы не можем дальше сражаться так, плечом к плечу с вашими бойцами… Почему мы страдаем от ваших ребят?" – говорит мужчина на видео.

Напомним, Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни указом президента от 18 марта 2021 года. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.