Алаутдинов продемонстрировал новый шеврон с портретом Рамзана Кадырова

06 августа 2022, 13:59

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Секретарь Совбеза Чечни Апти Алаудинов на церемонии награждения звезды Героя России продемонстрировал шеврон с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова на левом рукаве, и с изображением его отца Ахмата Кадырова на правом. На левом рукаве располагаются знаки по родам войск, а на правом – знаки подразделений, сказано в указе министра обороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", секретарь Совбеза Чечни Апти Алаудинов, который в марте возглавил отправившуюся из республики на Украину группу добровольцев, 3 августа получил звезды Героя России и Героя Луганской народной республики.

Видео с церемонии награждения Алаудинова было 3 августа опубликовано в Telegram-канале агентства "Грозный-информ". В начале ролика Алаутдинов показан стоящим в ряду вместе с другими людьми. При этом на левом рукаве у него один шеврон, а на правом – еще один. Затем показана церемония награждения, после того, как глава Чечни пожал Алаутдинову руку, последний повернулся к видеооператору левой стороной, и на его левом рукаве стал виден шеврон с изображением Рамзана Кадырова в профиль и надписью "Ахмат сила".

Публикация о награждении Алаутдинова также была размещена 4 августа на странице газеты "Аргун" в Instagram*. К записи прикреплены фото, на одном из которых также виден шеврон с изображением Рамзана Кадырова в профиль и девизом "Ахмат сила".

Комментарий о том, что у Алаутдинова на фоне был замечен шеврон с изображением Рамзана Кадырова, написал пользователь britta.dooley на "Кавказском узле". "При чем тут Рамзан, если "сила" – Ахмат? Вон бойцы спецполка МВД Чечни имени Ахмата Кадырова носят шевроны с его профилем в папахе. А тут "Ахмат-сила" и Рамзан в берете. Странновато как-то", – отметил он под текстом "Правозащитники прокомментировали практику постановки штампов в военные билеты отказников на Юге России".

На внешней стороне левого рукава располагаются нарукавные знаки по принадлежности к министерству обороны, генеральному штабу вооруженных сил, родам войск, железнодорожным войскам, войскам, не входящим в рода войск, сказано в указе министра обороны России N300 от 22 июня 2015 года, текст которого опубликован на портале законодательства Российской Федерации.

"Нарукавные знаки по принадлежности к конкретным воинским формированиям располагаются на внешней стороне правого рукава предметов военной формы одежды. Военнослужащие воинских частей, не имеющие нарукавных знаков различия по принадлежности к конкретным воинским формированиям, носят знаки различия по принадлежности вышестоящего органа военного управления (воинского формирования)", – подчеркивается в указе.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июля стало известно, что шевроны с надписью "На Киев" появились на спинах чеченских силовиков. Новая форма используется с 18 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.