ЕСПЧ назначил компенсацию в 52 тысячи евро Руслану Кутаеву за преследование в Чечне

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Суд в Чечне вынес решение по делу о хранении наркотиков против главы Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева без учета того, что признания были получены под пытками и без достоверных доказательств его вины, постановил сегодня Европейский суд по правам человека. Это одно из первых дел против России, которые рассматривались в Страсбурге без участия национального судьи, подчеркнул юрист Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2014 года глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев был осужден в Чечне на четыре года по обвинению в хранении наркотиков. 31 октября 2014 года суд уменьшил срок заключения Кутаева на два месяца. 20 декабря 2017 года Кутаев освободился из колонии "Чернокозово" в Наурском районе. В тот же день он улетел из Чечни в Москву, чтобы оттуда направиться к месту прописки в город Иваново, где должен был находится под административным надзором.

18 февраля 2014 года, в преддверии годовщины начала депортации чечено-ингушского народа, Руслан Кутаев выступил организатором научно-практической конференции. Мероприятие прошло вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая. Руслан Кутаев был задержан, а затем осужден. Руслан Кутаев признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным. После задержания Кутаев подвергся пыткам, заявили правозащитники. Сам Руслан Кутаев связывал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью. Подробнее о преследовании Руслана Кутаева говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня рассмотрел дело "Кутаев против России", это дело стало одним из первых, которые рассмотрены палатой из семи судей после прекращения участия России в Конвенции 16 сентября 2022 года и прекращения полномочий судьи от России Михаила Лобова, указал сегодня юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Конвенция предписывает, что в делах, рассматриваемых палатами из семи судей — а это более важные дела, чем дела комитетов из трех судей, — должен заседать национальный судья. Поскольку полномочия Михаила Лобова были прекращены, должен быть назначен судья для участия в конкретном деле — судья ad hoc. Суд запрашивал мнение правительства России о назначении действующего судьи в этих и других делах, но Правительство ничего не ответило. В результате сегодняшние решения принимались с участием судьи от Болгарии Йонко Грозева", - отметил Чиков

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Европейский суд по правам человека указал на нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство пределов использования ограничений (статьи 5,6 и 18 Европейской Конвенции по правам человека), следует из пресс-релиза по делу "Кутаев против России", опубликованного сегодня на сайте суда.

"Ни следователь, ни национальные суды, изучив заслуживающие доверия утверждения заявителя, не провели тщательной оценки имеющихся у них доказательств. Они проигнорировали тот факт, что заявитель отказался от своих показаний, поскольку они были даны под принуждением, и придали решающее значение заявлениям сотрудников милиции и государственных служащих, которые предположительно жестоко обращались с заявителем", - говорится в решении суда.

Суд также установил, что "заявитель подвергался пыткам со стороны государственных служащих, в результате чего он давал показания, которые впоследствии использовались для его осуждения".

Как указано в решении, Кутаев не подавал иск о возмещении материального ущерба, попросив суд назначить компенсацию морального вреда по своему усмотрению. ЕСПЧ обязал власти России выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 52 тысяч евро, говорится в решении суда, перевод которого выполнил "Кавказский узел".

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

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