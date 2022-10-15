ЕСПЧ назначил сочинцу 45 тысяч евро компенсации по делу о пытках

15 октября 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 45 тысяч евро жителю Сочи Георгию Свешникову в качестве компенсации по делу о пытках силовиками.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 марта 2018 года суд в Краснодарском крае отклонил две жалобы сочинца Георгия Свешникова, который требовал привлечь к ответственности силовиков, утверждая, что те пытками заставили его сознаться в краже. 29 сентября 2018 года правозащитники заявили, что решение не возбуждать уголовное дело о пытках Свешникова нарушило его права. Они обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В мае 2017 года учащийся выпускного класса Георгий Свешников заявил "Кавказскому узлу", что силовики забрали его с урока и избили, добиваясь признания в краже из магазина. Школьник потребовал от Следственного комитета найти и наказать виновных. По его словам, избиение произошло 28 апреля 2017 года, и до 5 мая 2017 года он находился в больнице с травмами и ушибами. Свешников утверждает, что преступления не совершал. Следком отказал в возбуждении дела о пытках, при этом было решено не возбуждать дело против самого Свешникова за ложный донос.

ЕСПЧ вынес решение по делу Георгия Свешникова. Суд назначил ему компенсацию за моральный вред в размере 45 тысяч евро, признав, что была нарушена статья N3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"), сообщил 14 октября суд на своем сайте.

Согласно материалам дела, в 2017 году Свешников обратился к правозащитникам. По его словам, два силовика забрали его из школы под предлогом допроса в качестве свидетеля и доставили в силовое ведомство. Там, по словам Свешникова, силовики били его по затылку, спине и животу, требуя признаться в совершении кражи.

Свешников заявил, что ничего не подписал, после чего снова был избит. Затем у него произошел эпилептический припадок, он потерял сознание. Прибывшие врачи оказали ему первую помощь. После их отъезда Свешников согласился под диктовку силовиков написать явку с повинной, что участвовал в краже. Позже уголовное дело против него было прекращено в связи с примирением сторон.

Свешников был отпущен силовиками под подписку о невыезде, и на следующий день обратился в сочинскую горбольницу, у него были зафиксированы ушибы лица и мягких тканей поясничной области.

Напомним, Владимир Путин 11 июня подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

16 сентября Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября на рассмотрении ЕСПЧ находились 17450 заявлений, направленных против России.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.