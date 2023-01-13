Human Rights Watch указала на нарушения прав человека в Чечне и Дагестане

13 января 2023, 11:02

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Власти Чечни в 2022 году продолжили подавление инакомыслия на фоне военной операции на Украине, констатировала Human Rights Watch. В докладе правозащитной организации упомянуты и преследования противников мобилизации в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив преследование уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав доклад "трескотней в ООН".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала на своем сайте "Всемирный доклад 2023", в котором представила обзор ситуации с правами человека во всем мире в 2022 году. В части доклада о нарушениях прав человека в России Чечня стала единственным регионом, которому посвящена отдельная глава.

"Власти Чечни, главой которой является Рамзан Кадыров, продолжали безжалостно подавлять любые проявления инакомыслия", - говорится в докладе. В частности, в нем упомянута кампания против властей Чечни, начатая в декабре 2021 года.

В конце 2021 года в Чечне были похищены десятки родственников критиков власти республики. Волна массовых похищений стала частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

"Чеченские силовики задерживали и подвергали недозволенному обращению и содержанию инкоммуникадо 1 десятки родственников пятерых эмигрировавших чеченских блогеров и активистов, критикующих из-за рубежа Рамзана Кадырова. Семьи заставляли «извиняться» и публично отрекаться от уехавших родственников", - говорится в докладе.

Отдельно в нем упомянуто похищение и "надуманное уголовное дело" Заремы Мусаевой.

20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля 2022 года советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Также правозащитная организация отметила сообщения о внесудебной казни 19-летнего Салмана Тепсуркаева, который был похищен в 2020 году. "Расследования ни по факту исчезновения, ни по заявлениям о пытках и убийстве Тепсуркаева не проводилось", - говорится в докладе.

В 2022 году Рамзан Кадыров "стал ведущей фигурой информационной повестки", пропагандирующей военную операцию на Украине, указали правозащитники. "В октябре он призвал «стереть с лица земли [украинские] города». Им была организована отправка в Украину нескольких тысяч чеченских бойцов, правозащитные организации сообщали о жалобах жителей республики на принудительную мобилизацию родственников", - отметила Human Rights Watch.

Кроме того, в Чечне и других регионах Северного Кавказа власти "поддерживают местные традиции, в соответствии с которыми дети считаются собственностью отца и отцовской семьи, поэтому одиноким матерям бывает сложно добиться права воспитывать детей", говорится в докладе.

Также в докладе в качестве примера нарушения права на свободу собраний упомянуты уголовные дела участников протестов против мобилизации в Махачкале. "В сентябре 2022 г. по всей стране прошли протесты против объявленной «частичной мобилизации». В особенности это затронуло «национальные республики», где мобилизовывали больше жителей и на которые одновременно приходилось наибольшее число боевых потерь. В Дагестане, где массовые протесты продолжались несколько дней, власти применяли силу и возбудили против демонстрантов по меньшей мере 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции", - указали правозащитники.

Напомним, 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. К 8 октября не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале.

В Чечне 20 сентября, за день до объявления мобилизации, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. 2 октября он сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены на военную операцию на Украине. 4 октября стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном, скончался после того, как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину.

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