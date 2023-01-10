ЕСПЧ назначил компенсации родным убитых в Чечне дагестанцев

10 января 2023, 21:25

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Страсбургский суд подчеркнул ответственность силовиков за гибель в октябре 2016 года в Чечне восьми жителей Дагестана и назначил 27 заявителям 609 тысяч евро компенсации.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Верховный суд Чечни признал убитых дагестанцев виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Адвокат Ассоциации "Агора" Андрей Сабинин направил апелляционную жалобу по этому делу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. 17 июня 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу дагестанцев.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждали, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. По версии силовиков, инцидент произошел в ночь 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни, когда полицейские пытались остановить две легковые автомашины. Из них был открыт огонь. В перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских, заявили в МВД Чечни. Сотрудники МВД Чечни были представлены к госнаградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов".

Страсбургский суд объявил сегодня о решении взыскать с российских властей 480 тысяч евро компенсации морального вреда и 129 тысяч евро возмещения материального ущерба в пользу 27 родственников восьми жителей Дагестана, убитых в 2016 году в Чечне, сообщил сегодня в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

ЕСПЧ указал, что расследование гибели восьми жителей Дагестана было начато со значительным опозданием, не установлено общее число и личности силовиков, которые открыли огонь по погибшим, также они не было допрошены. До сих пор неизвестна точная причина гибели восьми жителей Дагестана, так как е установлено, погибли ли они в результате применения силы или от ожогов. Следствие также не установило, каким образом в ноябре 2016 года чеченские силовики получили информацию о личностях погибших, учитывая, что их останки были идентифицированы только в январе 2018 года с помощью ДНК-экспертизы, говорится в постановлении, размещенном на сайте суда, которое перевел "Кавказский узел".

Суд пришел к выводу, что утверждения российских властей о необходимости применения смертоносной силы не подтверждаются предоставленными ими же доказательствами (копиями материалов уголовных дел в 20 000 страниц). Правительство не отрицает, что восемь родственников заявителей были убиты представителями государства, указано в документе.

В результате Страсбургский суд назначил 27 заявителям компенсации в размере от одной до 10 тысяч евро (суммарно на 129 тысяч евро) , а также по 60 тысяч евро семьям каждого из восьми погибших компенсации морального вреда (всего 480 тысяч евро) и 15 тысяч евро суммарно на компенсацию расходов.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года Верховный суд России усмотрел грубые нарушения при рассмотрении дел в отношении жителей Дагестана, которые были убиты в Чечне. Уже после смерти восьми молодым людям были предъявлены обвинения в покушении на жизнь силовиков. Апелляционный суд в итоге вернул дело на новое рассмотрение в Грозный. Родные убитых дагестанцев требуют, чтобы дело рассматривалось за пределами Чечни.

В том, что в Чеченской Республике, где были расстреляны ранее похищенные уроженцы Дагестана, возможно справедливое судебное разбирательство, не верят ни защитники, ни родственники обвиняемых (их представители), рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать убитого Камиля Джамалутдинова Аминат. "Я не верю, что в Чечне будет правосудие. Мы очень просили перенести в другой регион, но вернули туда же, с другим составом судей. У Верховного суда была возможность изменить территориальную подсудность. Решение пока мы не получили. Суд ничем не мотивировал отказ в изменении подсудности, вынес такое решение о направлении на новое рассмотрение, при этом суд поставил под сомнение всю версию чеченских силовиков", - рассказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" Аминат Джамалутдинова.

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