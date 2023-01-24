Активисты попросили президента Азербайджана освободить Гаджиева и Зейналлы

24 января 2023, 12:39

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Активисты обратились к Ильхаму Алиеву, попросив его оказать содействие в переводе под домашний арест активиста Бахтияра Гаджиева и журналиста Аваза Зейналлы, так как у них ухудшилось здоровье.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 декабря 2022 года Бинагадинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста журналиста Аваза Зейналлы. Защита решила обжаловать это решение. А 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения из-под стражи. 23 января состояние его здоровья ухудшилось. Ранее Гаджиев обвинил руководство полиции Азербайджана в политически мотивированном преследовании.

Азербайджанские активисты направили президенту Ильхаму Алиеву коллективное обращение, в котором призвали оказать содействие в освобождении из-под стражи активиста Бахтияра Гаджиева и журналиста Аваза Зейналлы. Авторы обращения попросили главу государства с учетом наличия у Гаджиева и Зейналлы серьезных проблем со здоровьем содействовать в изменении им меры пресечения и переводе под домашний арест.

"Бахтияр Гаджиев и Аваз Зейналлы авторитетные в обществе люди, оба они любящие свое государство и народ патриоты. Учитывая их профессиональную деятельность и с верой в то, что в будущем они получат полное оправдание, просим вашего вмешательства", – сказано в обращении, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Документ подписали активисты Сабит Багиров, Арзу Абдуллева, Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы, Хафиз Гасанов, Насими Мамедли, Мирвари Гахраманлы, Мехрибан Зейналова, Расул Джафаров и другие. Всего подписи поставили 20 человек.

Президент Азербайджана не имеет полномочий вмешиваться в работу правоохранительных и судебных органов, отметил руководитель Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров. "Однако он, используя свой авторитет может рекомендовать этим структурам пересмотреть решения в отношении Гаджиева и Зейналлы. Тем более что законодательство допускает на этапе следствия замену меру пресечения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала руководитель Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу. "Следствие может продолжаться и без содержания этих лиц под стражей. За это время они могут поправить свое здоровье", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Джафароглу напомнила, что после вмешательства президента, положение некоторые обвиняемых в Азербайджане улучшалось. В качестве примера она привела дела журналиста Мехмана Алиева и блогера Мехмана Гусейнова.

Напомним, Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение.

29 декабря Бинагадинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Зейналлы.

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