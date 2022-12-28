Два уроженца Дагестана осуждены по делу о ячейке террористов в калмыцкой колонии

28 декабря 2022, 00:10

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Ровшан Гусейнов и Заур Хасаев признаны виновными в участии в террористической ячейке в калмыцкой колонии, Гусейнов приговорен к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы, а Хасаеву суд назначил восемь лет в колонии, сообщил сегодня Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание. В мае 2021 года адвокаты рассказали, что в производстве находятся дела около 40 человек. За участие в террористической ячейке в калмыцкой колонии осуждены 10 человек, еще 22 дела находятся в суде, отчитался в августе Следком России.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Ровшан Гусейнов и Заур Хасаев признаны виновными в участии в террористическом сообществе, а Гусейнов также и в подстрекательстве к участию в террористическом сообществе, сообщил 27 декабря Следком России.

По версии следствия и суда, в состав сообщества на территории колонии с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года вошли более 100 осужденных, в том числе Гусейнов и Хасаев. "В период отбывания наказания они являлись активными участниками террористического сообщества, подчинялись общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного ими представления о религиозном превосходстве над другими членами гражданского общества. Гусейнов также занимался вовлечением в террористическое сообщество новых лиц, их вербовкой и обучением религиозным нормам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Суд приговорил Гусейнова к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы, а Хасаева - к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Южным окружным военным судом к длительным срокам наказания осуждены 11 человек, а в отношении 25 лиц в настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде, указано в сообщении.

Ровшан Гусейнов родом из Дербента, а Заур Хасаев - уроженец Буйнакска, следует из списка перечня террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

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