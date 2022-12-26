Власти Чечни решили потратить на ордена имени Кадырова 13,5 млн рублей

26 декабря 2022, 08:55

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Власти дотационной Чечни выделили 13,5 млн рублей на изготовление 43 орденов имени Ахмата Кадырова. Награды должны быть выполнены из золота и украшены бриллиантами, сапфирами и рубинами.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее выходцы из Чечни, проживающие за ее пределами отметили, что многие жители Чечни живут на грани нищеты и считают выброшенными на ветер деньги, которые идут на раскрутку аккаунтов в соцсетях семьи главы республики Рамзана Кадырова и на изготовление наград. По их мнению, было бы разумнее направлять эти средства в социальную сферу.

Бюджетные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства Чечни разместил на сайте госзакупок тендеры на изготовление 43 орденов имени Ахмата Кадырова. Общая сумма заказа составляет 13,5 млн рублей, передали 25 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Первый тендер на изготовление 13 орденов оценивается в 4 млн рублей, второй – 30 орденов – в 9,5 млн рублей. Стоимость одного ордена – 315 тысяч рублей. Согласно условиям заказа, орден имени Кадырова должен быть изготовлен из золота 750 пробы, а также инкрустирован 36 бриллиантами, сапфирами и рубинами. Тендеры выиграл предприниматель из Кировской области Иван Гордин, указано в карточках на портале госзакупок.

Гордин ранее уже выигрывал тендеры, размещенные правительством Чечни. В 2020 году он изготавливал ордена Кадырова на 18 млн рублей и медали памяти Ахмата Кадырова за 9,5 млн рублей.

Напомним, орден имени Ахмата Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная в августе 2004 года. В колодке ордена 36 бриллиантов, 36 сапфиров и 36 рубинов составляют цвета российского триколора. В числе награжденных орденом – тетя главы Чечни Агазерт Дааева. Ей эту награду вручили по случаю Международного женского дня. В Чечне награды имеют особый смысл и поддерживают культ Кадырова, пояснил ранее корреспонденту "Кавказского узла" научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Награждение демонстрирует, насколько чиновник лоялен власти, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

Любой чиновник в Чечне мечтает получить этот орден, потому что это продвижение в выстроенной Кадыровым иерархии, важный элемент восхождения по чиновничьей лестнице, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Олег Орлов.

"Кавказский узел" также писал, что В Чечне сразу после смерти Ахмата Кадырова в 2004 году начал создаваться его культ. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики. На различных мероприятиях в Чечне используются флаги с портретом Ахмата Кадырова. 14 сентября депутаты Урус-Мартановского района приняли документ, в котором предложили руководителям частных и госорганизаций региона носить на груди значок с изображением Кадырова-старшего и надписью "Первый президент ЧР". И культ Ахмата Кадырова в целом, и отдельные его элементы вызывают критику в республике. В связи с этим "Кавказский узел" подготовил справку "Изображения людей и животных, памятники и цветы – в чеченской традиции?"

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